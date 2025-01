Die besten Musikfestivals 2025 in Baden-Württemberg

1 Zum Sound der Lieblingsbands tanzen und feiern - und das am besten Open-Air! Fans können sich auf zahlreiche Festivals in 2025 freuen. Foto: Shutterstock/dwphotos

Von Jazz über Elektro bis hin zu Folk: 2025 bietet Baden-Württemberg eine Vielzahl an Musikfestivals. Top-Acts und einzigartige Locations erwarten Musikliebhaber.











Link kopiert



Baden-Württemberg wird im Jahr 2025 zur Bühne für eine beeindruckende Vielfalt an Musikgenres. Von pulsierenden Beats am Tunisee bis zu Jazz in Stuttgart – Festivals wie das Southside oder das Electrique Baroque versprechen unvergessliche Erlebnisse mit internationalen Top-Acts und einzigartigen Locations.