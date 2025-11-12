Musiker kämpft mit Gesundheitsproblemen: Sting muss wieder Konzerte absagen - Fans in Sorge

Wieder ruft der britische Rockstar Sorgenfalten bei seinen Fans hervor: Sting muss seine geplanten Konzerte auf ärztlichen Rat absagen. Schon zuvor hatte er Auftritte wegen Krankheit und Sicherheitsbedenken verschoben. Wie steht es wirklich um die Gesundheit des Ex-Police-Sängers?

Er gilt als einer der bedeutendsten Musiker seiner Generation - doch derzeit sorgt Sting (74) vor allem mit beunruhigenden Schlagzeilen für Aufsehen. Zum dritten Mal in diesem Jahr muss der britische Superstar Konzerte absagen. Der Grund: gesundheitliche Probleme.

Konzerte "auf Anraten seines Arztes" verschoben "Sting fühlt sich unwohl. Auf Anraten seines Arztes wurde ihm nahegelegt, heute Abend nicht aufzutreten", heißt es in einem Statement auf Instagram am Sonntag. Das Konzert im Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood in Florida werde auf den 6. Mai 2026 verschoben. Nur einen Tag nach der ersten Absage folgte die nächste Hiobsbotschaft. Auch die geplanten Shows in Tampa und Jacksonville, die am 10. und 11. November stattfinden sollten, wurden gestrichen.

Die offizielle Mitteilung via Instagram hierzu ähnelt der vom Vortag. Allerdings werden keine Ersatztermine genannt. Außerdem heißt es: "Sting freut sich sehr darauf, auf die Bühne zurückzukehren, sobald er sich vollständig erholt hat. Er entschuldigt sich für alle Unannehmlichkeiten und bedankt sich für Ihr Verständnis." Woran der Weltstar leidet, wird nicht genannt. Seine Fans zeigen sich mehrheitlich verständnisvoll und wünschen ihm "schnelle Genesung" - auch aus Deutschland.

Erste Absagen im Januar und Juli

Sorgenfalten bei den Fans dürfte die Tatsache hervorrufen, dass Sting bereits im Januar und Juli Konzerttermine nicht wahrnehmen konnte. Im Januar hatte der ehemalige Frontmann und Bassist von The Police zwei Konzerte in den USA in Phoenix und Wheatland verschoben. Zudem sagte er damals seinen geplanten Auftritt bei den Bass Magazine Awards ab, bei denen er eigentlich einen Preis für sein Lebenswerk erhalten sollte. Schon damals erfolgte die Absage wegen einer akuten Halsentzündung, wie Sting selbst postete.

Im Juli hatte er ein Konzert im norditalienischen Bassano del Grappa absagen müssen - allerdings aus ganz anderen Gründen. Der Bürgermeister der Stadt hatte wegen schwerer Gewitterwarnungen mit der Möglichkeit von "Blitzen und extrem starken Winden" dringend von einer Durchführung des Konzerts abgeraten. Sting selbst meldete sich damals auf Social Media: "Der Bürgermeister hat zu Recht entschieden, dass es zu gefährlich gewesen wäre, das Konzert stattfinden zu lassen. Die Sicherheit meines Publikums, meiner Band und meiner Crew hat oberste Priorität."

Fitness durch makrobiotische Ernährung

Die "Daily Mail" versucht, alle Fans mit Hinweis auf seine Grundfitness zu beruhigen. Es sei zwar unklar, wie ernst es um den Musiker stehe. Sting achte jedoch seit Jahren auf seine körperliche und mentale Gesundheit. Er sei für seine "Ausdauer und Bühnenpräsenz" bekannt und gelte als diszipliniert und gesundheitsbewusst. Er selbst erklärte seine Energie und Fitness erst kürzlich mit seiner makrobiotischen Ernährung. Diese umfasse viel Gemüse und Getreide, aber kaum Fleisch, Milchprodukte oder Zucker. Diese Ernährungsweise, so Sting gegenüber der "Daily Mail", helfe ihm, Giftstoffe zu vermeiden und Körper und Geist im Gleichgewicht zu halten.