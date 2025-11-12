Musiker kämpft mit Gesundheitsproblemen: Sting muss wieder Konzerte absagen - Fans in Sorge

Wieder ruft der britische Rockstar Sorgenfalten bei seinen Fans hervor: Sting muss seine geplanten Konzerte auf ärztlichen Rat absagen. Schon zuvor hatte er Auftritte wegen Krankheit und Sicherheitsbedenken verschoben. Wie steht es wirklich um die Gesundheit des Ex-Police-Sängers?
Er gilt als einer der bedeutendsten Musiker seiner Generation - doch derzeit sorgt Sting (74) vor allem mit beunruhigenden Schlagzeilen für Aufsehen. Zum dritten Mal in diesem Jahr muss der britische Superstar Konzerte absagen. Der Grund: gesundheitliche Probleme.