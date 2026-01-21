Salji Zivoli hatte es im Leben nicht einfach. Doch der Warmbronner – Künstlername: Sanil – ist immer wieder aufgestanden. Anteil daran hatte die Musik-Community „Lubu Beatz“.
Wenn die jungen Fußballer der Spvgg Warmbronn zum Training kommen, fragt der Trainer erst mal: „Wie geht’s euch? Wie war euer Tag?“ Das macht Salji Zivoli, weil er diese Frage als Kind viel zu selten gehört hat. Der Mann, der am Dienstag seinen 29. Geburtstag feiert, engagiert sich seit rund einem halben Jahr beim Verein – und hat seinen Schützlingen sogar einen Rap-Song geschrieben.