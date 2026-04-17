Musikalische Rückkehr: Céline Dion veröffentlicht erste Single seit Jahren

Wenige Monate vor ihrer Rückkehr auf die Bühne meldet sich Céline Dion mit neuer Musik zurück: Am heutigen Freitag erscheint ihre französischsprachige Single "Dansons".
Céline Dion (58) hat am heutigen Freitag ihre erste neue Single seit mehreren Jahren veröffentlicht. Das Werk trägt den Titel "Dansons", auf Deutsch "Lasst uns tanzen". Damit kehrt die Künstlerin zu ihrem französischsprachigen Repertoire zurück, das maßgeblich zu ihrem internationalen Durchbruch in den 1990er-Jahren beigetragen hat.