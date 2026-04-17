Musikalische Rückkehr: Céline Dion veröffentlicht erste Single seit Jahren

Wenige Monate vor ihrer Rückkehr auf die Bühne meldet sich Céline Dion mit neuer Musik zurück: Am heutigen Freitag erscheint ihre französischsprachige Single "Dansons".

Céline Dion (58) hat am heutigen Freitag ihre erste neue Single seit mehreren Jahren veröffentlicht. Das Werk trägt den Titel "Dansons", auf Deutsch "Lasst uns tanzen". Damit kehrt die Künstlerin zu ihrem französischsprachigen Repertoire zurück, das maßgeblich zu ihrem internationalen Durchbruch in den 1990er-Jahren beigetragen hat.

Die Single entstand zudem erneut in Zusammenarbeit mit Jean-Jacques Goldman. Der Songwriter und Produzent war bereits der Hauptsongwriter für das 1995 erschienene Album "D'eux", das bis heute als das meistverkaufte französischsprachige Album der Musikgeschichte gilt. Die letzte gemeinsame Veröffentlichung des Duos war der Titel "Encore un soir" im Jahr 2016.

Idee für Single entstand bereits 2020

Laut Jean-Jacques Goldman entstand die Grundidee zu "Dansons" bereits 2020 unter dem Eindruck der globalen Pandemie. Trotz des zeitlichen Abstands sieht der Songwriter die Botschaft des Liedes, die von der Suche nach Lebensfreude angesichts weltweiter Unsicherheiten handelt, als zeitlos an. Musikalisch wird das Stück als eine Kombination aus emotionaler Tiefe und Optimismus beschrieben.

Parallel zur Veröffentlichung der Single wird am heutigen Freitag um 16:00 Uhr ein Lyric-Video Premiere feiern. Das Video wurde unter der Regie von Maxime Allouche in den Straßen von Paris gedreht.

Rückkehr auf die Bühne steht bevor

"Dansons" ist Dions erste musikalische Veröffentlichung seit dem Album "Courage" von 2019. Die Single dient zudem als Vorbote für ein neues Kapitel in der Karriere der Sängerin.

Nachdem sie sich 2022 aufgrund ihrer Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom (SPS) für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste, kehrt Céline Dion ab September für eine Residenz in der Paris La Défense Arena auf die Bühne zurück. Geplant sind insgesamt 16 Konzerte, verteilt über fünf Wochen, um ihrem Körper genügend Regenerationszeit zwischen den Shows zu geben.