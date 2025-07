Musicalstar verlässt „Eiskönigin“: Stuttgarts Anna zieht es in den Dschungel von Hamburg

Von Arendelle in den Urwald: Musicalstar Abla Alaoui verlässt als quirlige Anna Disneys „Eiskönigin“ in Stuttgart, um in Hamburg die Jane von „Tarzan“ zu werden.

Hamburg bekommt ein neues Musical-Traumpaar – und beide Hauptdarsteller sind den Fans in Stuttgart bestens vertraut: Abla Alaoui, 34, spielt nicht mehr lange auf den Fildern die temperamentvolle Schwester Anna der Eiskönigin Elsa – denn sie wird die neue Jane im Dschungel. Und Philipp Büttner, 34, der künftige Tarzan im Norden, war von 2019 an der Aladdin von Möhringen.

Abla Alaoui ist Buchautorin der Liebeskomödie „Bissle Spätzle, Habibi?“

Mit dem Umzug und der neuen Herausforderung der deutsch-marokkanische Darstellern verliert Stuttgart ein Publikumsliebling. Abla Alaoui, die mit einem gebürtigen Stuttgarter, einem Buchlektor, verheiratet ist, wechselt vom vereisten Königreich Arendelle in den tropischen Dschungel. Die 34-Jährige ist auch Autorin und hat die Liebeskomödie „Bissle Spätzle, Habibi?“ geschrieben. In ihrer Rolle als jüngere Schwester von Elsa überzeugt sie vor allem durch ihr komödiantisches Talent. Damit hat sie sich in die Herzen der jungen wie älteren Fans gespielt.

Abla Alaoui (rechts) mit Ann Sophie alias Elsa und Olaf beim Besuch im Stuttgarter Pressehaus im September 2024 vor der Premiere. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Noch wird Disneys „Tarzan“ in Stuttgart aufgeführt – aber nur noch bis zum 7. September. Dann soll die Erfolgsproduktion mit der Musik von Phil Collins in Hamburg die Show „Herkules“ ablösen, die hinter den Erwartungen blieb. Die Stage hofft, damit den Kartenverkauf in der Neuen Flora wieder ankurbeln zu können. Während die Stadt an der Alster im Frühjahr 2026 die Deutschland-Premiere des Musicals „Back to the Future“ nach dem gleichnamigen Film erlebt, hat der Musicalmarktführer für Stuttgart die Rückkehr von „We Will Rock You“ beschlossen.

In Kürze will die Stage bekannt geben, wer bei der „Eiskönigin“ in Möhringen die Rolle der Anna übernimmt. Schon im ersten halben Jahr hat die Geschichte der ungleichen Schwestern Anna und Elsen die Marke von 300.000 Besuchern geknackt. Aufgrund des großen Erfolgs ist ein Ende der Spielzeit noch nicht abzusehen.