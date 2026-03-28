Bei der ersten Sing-Along-Show des Queen-Musicals „We Will Rock You“ singt der ganze Saal hemmungslos mit. Auf Talent kommt es im Palladium nicht an. Begeisterung reicht aus.

Schon nach den ersten Takten wird klar: Diese Musicalnacht ist anders – und deutlich lockerer, aber auch wilder als sonst. Kaum erklingen die vertrauten Gitarrenriffs, steigt das Publikum in die Songs mit ein – erst zögerlich, dann immer lauter. Am Ende bricht im Saal des Stage-Palladium-Theaters die pure Ekstase aus. Im vielstimmigen Chor fällt ohnehin nicht mehr auf, wer vielleicht schief singt – solange alle Freude daran haben!

Mit einer Sing-Along-Vorstellung hat die Stage Entertainment beim Musical „We Will Rock You“ erstmals ein Format nach Stuttgart gebracht, das im Hamburg bereits ein Hit ist. Die Idee ist simpel: Das Publikum darf – und soll sogar – mitsingen. Viele Menschen singen gern, trauen sich aber nicht. In einem Theater, in dem alle gleichzeitig ihre Stimme erheben, fällt es nicht ins Gewicht, wenn jemand den Ton nicht ganz trifft. Stattdessen entsteht eine heftige Energie, die von den Zuschauern auf die Bühne zurückschwappt – und die Show noch elektrisierender macht.

Wenn Gitarren aufleuchten, heißt das: Jetzt mitsingen!

Beim Einlass werden Booklets mit den Songtexten verteilt. Man kann auch über einen Code die Lyrics auf sein Handy laden. Doch im Dunkel des Theaters lassen sie sich kaum lesen – was letztlich keine Rolle spielt. Die größten Queen-Hits kennen die meisten ohnehin auswendig. Und die Anlage ist so kraftvoll, dass vor allem die Profis auf der Bühne zu hören sind.

Wenn links und rechts der Bühne Gitarren aufleuchten, ist dies das Zeichen: Bitte, liebes Publikum, jetzt mitsingen! Spätestens bei Klassikern wie „We Will Rock You“ oder „We Are The Champions“ gibt es nicht einen im Saal, der nicht mitsingt.

Die Show ist eine Hommage an die ungebrochene Urgewalt des Rock’n’Roll – eine Kraft, die gerade in Zeiten von algorithmisch erzeugten Pop-Hits fast nostalgisch wirkt. An diesem Abend passt das Konzept perfekt. Viele der Besucher sind Wiederholungstäter, eingefleischte Fans der Produktion, die seit ihrer Premiere völlig überarbeitet und auf die heutige Zeit abgestimmt ist.

In diesem Heft stehen die Texte der Show. Foto: Stage

Und man merkt: Die Show mit der etwas schrägen Handlung hat seitdem noch einmal an Schärfe gewonnen. Das Ensemble wirkt spielfreudig, präzise und voller Energie – vielleicht auch, weil die Begeisterung aus dem Saal direkt zurück auf die Bühne schwappt. Publikum und Darsteller treiben sich gegenseitig an.

Die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum verschwimmen. Das Publikum wird selbst Teil der Show. Die Verantwortlichen bei Stage Entertainment dürften zufrieden sein: Die Premiere des Formats ist geglückt. Weitere Sing-Along-Abende sind bereits geplant.

Wenn sich dann wieder tausend Stimmen gleichzeitig in die berühmten Queen-Refrains stürzen, dürfte eines sicher sein: Talent ist dafür nicht nötig. Begeisterung reicht völlig.