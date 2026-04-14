Musical in Stuttgart: Letzte Verlängerung – „Die Eiskönigin“ steuert auf ihr Ende zu

Eine Erfolgsgeschichte geht in ihre finale Runde: Das beliebte Musical „Die Eiskönigin“ wird bald die Stuttgarter Musicalbühne verlassen. Wie lange man Elsa und Anna noch ansehen kann.

Der Musicalstandort Stuttgart steht vor dem nächsten Wechsel: Das beliebte Disney-Musical „Die Eiskönigin“ bleibt in Stuttgart vorerst ein verlässlicher Publikumserfolg – doch die Verlängerung markiert zugleich den Anfang vom Ende. Nach dann gut zwei Jahren Spielzeit geht die Produktion im Stage Apollo Theater in ihre letzte Phase.

Unsere Empfehlung für Sie Castwechsel bei Disney-Musical „Bin in die Story verliebt“ – Chiara Fuhrmann feiert emotionale Elsa-Premiere In ihrer rasant verlaufenden Karriere wird Chiara Fuhrmann zur Elsa in der „Eiskönigin“ – ihre zweite Hauptrolle in kurzer Zeit. Wie lange bleibt das Disney-Musical noch in Stuttgart? Fester Bestandteil des Stuttgarter Musicalangebots Seit der Premiere im November 2024 hat sich die Adaption des gleichnamigen Disney-Films als fester Bestandteil des Stuttgarter Musicalangebots etabliert. Abend für Abend füllt das Stück den Saal, getragen von bekannten Songs und eigens für die Bühne komponierter Musik. Die Geschichte um die Schwestern Elsa und Anna, deren Beziehung zwischen Entfremdung und Zusammenhalt schwankt, trifft weiterhin den Nerv eines generationenübergreifenden Publikums.

Laufzeit bis Januar 2027

Doch trotz stabiler Nachfrage ist absehbar: Die Erfolgsgeschichte steuert auf ihren Schlussakt zu. Mit der angesetzten Laufzeit bis Januar 2027 bleibt zwar noch Zeit für Besucherinnen und Besucher – gleichzeitig wird die Produktion damit in den üblichen Zyklus großer Musicalshows eingeordnet, die auch bei anhaltendem Zuspruch irgendwann Platz für Neues machen müssen.

Marlene aus Altdorf und Isabella aus Waiblingen spielen bei der Eiskönigin mit. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Spezialeffekte und aufwendige Bühnenbilder

Hinter dem anhaltenden Interesse steht nicht zuletzt der technische und personelle Aufwand: Aufwendige Bühnenbilder, digitale Projektionen und zahlreiche Spezialeffekte prägen die Inszenierung, ebenso wie ein großer Kostümfundus und ein Ensemble, das die bekannten Figuren lebendig hält. Gerade diese Mischung aus visueller Opulenz und emotionaler Erzählung hat das Stück in Stuttgart erfolgreich gemacht.

Die Theaterleitung verweist auf die starke Resonanz des Publikums, das die Produktion über Monate hinweg getragen habe. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits nach vorn: Welche Produktion auf „Die Eiskönigin“ folgen wird, ist noch nicht bekannt, soll aber in naher Zukunft angekündigt werden. Bis dahin läuft die Zeit noch für „Die Eiskönigin“ – und für ein Musical, dessen Abschied nun fest terminiert ist.