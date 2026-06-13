Musiala-Debatte bei WM: „Sollte es eigentlich wissen“ - Matthäus kontert Klopp und Müller

Das Experten-Duo Müller und Klopp würde Undav gerne anstelle des Zauberfußes in der Startelf sehen - der Rekordnationalspieler Matthäuse widerspricht vehement.
Hilft er der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch „mit 70 Prozent“, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann kürzlich sagte? Oder sollte Zauberfuß Jamal Musiala zum WM-Auftakt am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) gegen Außenseiter Curacao nicht besser Platz machen für einen formstarken Spieler wie Deniz Undav? Der Münchner scheidet die Geister und entzweit die Experten.