Museum in Schwäbisch Hall: In der Kunsthalle Würth geht es künftig rund

1 So soll das Kunsthallen-Areal künftig aussehen. Foto: Würth//Henning Larsen Architects

Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Museums in Schwäbisch Hall sind im Zeitplan. Die Eröffnung soll im Sommer 2026 sein.











Was verborgen ist, macht naturgemäß neugierig. Ein zwei Meter hoher Holzzaun riegelt das Gelände zwischen der Kunsthalle Würth und dem Gastronomiebereich Sudhaus in Schwäbisch Hall vor dem Publikum ab. Hier wird an der Erweiterung des Museums gearbeitet. Wir spicken durch eine Lücke. Ein Bagger gräbt seine Schaufel in die Gebäude, in denen einst die Haller Kunstakademie residierte. Viel ist noch nicht zu sehen von dem, was kommen wird. Sylvia Weber, bei Würth verantwortlich für Kunst und Kultur, und ihre Stellvertreterin sowie spätere Nachfolgerin Maria Würth gewähren uns einen Blick in die Zukunft.