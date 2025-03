Musical-Star Lottie Power: „Grease“ ist, wenn man sich wie ein Teenager aufführen darf﻿

1 Lottie Power (rechts) als Sandy in „Grease Foto: Semmel/Joachim Quast

Lottie Power spielt im Musical „Grease“, das vom 4. bis 9. März in Stuttgart gastiert, Sandy. Im Interview verrät die Schottin, ihren Lieblingssong und was sie anders macht als Olivia Newton-John.











Bei „Grease“ denken die meisten an den Film aus dem Jahr 1978, in dem John Travolta und Olivia Newton-John die Teenager Danny und Sandy spielten. Die beiden waren damals zwar 24 und 30 Jahre alt, und kein Make-up der Welt konnte sie wie Pubertierende aussehen lassen, aber singend und tanzend eroberten sie mit Songs wie eben „Summer Nights“, aber auch „Hopelessly Devoted To You“, „Sandy“ oder „You’re The One That I Want“ Teenie-Herzen auf der ganzen Welt. Jetzt gastiert „Grease“ als Bühnenmusical vom 4. bis 9. März in der Stuttgarter Liederhalle. Wir haben uns bei den Proben am Londoner West End mit Lottie Power unterhalten, die in dieser Tourproduktion die Rolle der Sandy spielt.