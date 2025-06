1 Die Polizei stellte bei dem Unfallverursacher knapp eine Promille Alkohol im Blut fest (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montag in Murrhardt einen Unfall mit 20 000 Euro Sachschaden verursacht. Er stieß mit einem Traktor zusammen.











Ein zumindest angetrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von knapp 20 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war dem 63-jährigen Mercedes-Fahrer auf der Hörschbachstraße ein Traktor samt angehängtem Heuwender entgegengekommen.