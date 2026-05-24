Murr im Kreis Ludwigsburg: 47-jährige Beifahrerin kommt bei Unfall ums Leben – Polizei sucht Zeugen

Ein 36-jähriger Jeep-Fahrer gerät auf einer Landesstraße bei Murr in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem VW T-Roc. Die Folgen sind fatal, die Polizei sucht Zeugen.

Eine 47 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Sonntag nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1100 bei Murr ums Leben gekommen. Der 36 Jahre alte, mutmaßliche Unfallverursacher, bei dem die 47-Jährige als Beifahrerin im Auto der Marke Jeep Avenger saß, wurde schwer verletzt, eine 45-jährige VW T-Roc-Fahrerin, die ebenfalls an dem Unfall beteiligt war, erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, , war der 36-jährige Jeep-Fahrer gegen 1.45 Uhr auf der L1100 aus Richtung Murr kommend in Fahrtrichtung Marbach am Neckar unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Dabei stieß der Jeep mit dem entgegenkommenden VW T-Roc der 45-Jährigen zusammen, die die Landesstraße in Fahrtrichtung Murr befuhr.

Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 1100. Foto: Blaulichtzentrale.de / Simon Adomat

Der Jeep-Fahrer sowie seine 47-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, in dem die 47-Jährige ihren schweren Verletzungen erlag. Die T-Roc-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Landesstraße stundenlang gesperrt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die L1100 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis circa 5.30 Uhr gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.