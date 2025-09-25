Mullah-Regime: Iranischer Widerstand enthüllt Raketenpläne des Mullah-Regimes

Eine Berliner Konferenz zur Iran-Politik nach der Wiedereinführung von UN-Sanktionen.
Der Nationale Widerstandsrat Iran (NWRI) hat vor einem verdeckten militärischen Raketenprogramm des Mullah-Regimes gewarnt. Unter dem Deckmantel ziviler Raumfahrtprojekte arbeitete das Teheraner Regime an trägerfähigen Raketen mit Reichweiten von bis zu rund 3000 Kilometern, die auch Europa erreichen könnten. Dabei werde technisch nordkoreanische Hilfe genutzt. Der NRWI veröffentlichte am Donnerstag auf einer Berliner Iran-Konferenz ein Dossier, das sich nach eigenen Angaben auf Dokumente und Analysen stützt, die vom Netzwerk der iranischen oppositionellen Volksmudschahedin (MEK) unter anderem aus militärischen Einrichtungen des Regimes beschafft worden seien.