Mütter in Führungspositionen: „Frauen sind Leistungsmenschen“

1 Bei ihrem ersten Kind ist die AOK- Vorständin Gordana Marsic drei Monate nach der Geburt wieder arbeiten gegangen. Foto: AOK / Katja Zern

Gordana Marsic ist seit diesem Jahr Vorstandsmitglied der AOK Baden-Württemberg. Eine ihrer Missionen ist es, Mütter in Führungspositionen sichtbarer zu machen. Wie sie es schafft, den Vorstandsjob und das Familienleben mit zwei Kindern zu managen.











Link kopiert



Gordana Marsic spricht schnell und sprudelnd und wer sie erlebt, kann nachvollziehen, warum sie sich dafür entschieden hat, ihren Kaffeekonsum auf eine Tasse am Tag zu reduzieren – so wach und schnell platziert sie ihre Botschaften. „Wenn ich morgens ins Büro komme, habe ich schon 20 Ideen“, sagt sie. Wenn sie, die schon seit 2002 bei der AOK Baden-Württemberg arbeitet, darüber nachdenkt, wie sich ihr Führungsstil im Laufe der Zeit verändert hat, kommt ihr schnell ein veränderter kommunikativer Austausch in den Sinn. „Früher mochte ich es gern harmonisch“, sagt die 41-Jährige. Das hat sich mit der Zeit verändert. „Heute suche ich gezielt nach den kritischen Stimmen in meinem Umfeld und höre mir gern an, was sie zu den 20 Ideen zu sagen haben.“