Münster gegen Hertha: Bildschirm bleibt schwarz – Fans ziehen dem VAR den Stecker

Beim Zweitligaspiel zwischen Münster und Hertha BSC kann Schiedsrichter Bickel ein Foul nicht überprüfen, weil der Monitor schwarz bleibt. Zwei Vermummte stehen im Fokus.
Der späte 2:1 (1:0)-Sieg von Hertha BSC im Zweitliga-Spiel bei Preußen Münster am Sonntag ist von einem kuriosen Zwischenfall überschattet worden. Kurz vor der Pause wollte Schiedsrichter Felix Bickel auf dem Monitor am Spielfeldrand ein Strafraum-Foul des Münsteraners Niko Koulis am Berliner Michael Cuisance überprüfen - allerdings blieb der Bildschirm schwarz. Der Grund für den Ausfall: Zwei Vermummte sollen kurz zuvor zum Monitor gelaufen sein, wo schließlich der Stecker gezogen wurde, wie ein Sicherheitsmitarbeiter dem übertragenden Sender Sky sagte. Auch die „Bild“ hatte darüber berichtet.