München: Unfreiwillige Nacht im Flieger – Entschädigung für Fluggäste

Kein Start wegen Schneechaos – doch statt im Hotel mussten Hunderte Fluggäste über Nacht am Flughafen München im Flieger ausharren. Was Airport und Airline den Betroffenen nun zusagen.
Nachdem Hunderte Passagiere schneebedingt unfreiwillig eine Nacht in Flugzeugen am Münchner Flughafen verbringen mussten, haben sich der Airport und die Lufthansa Group ausdrücklich entschuldigt. „Lufthansa hat noch am Freitag mit den betroffenen Passagieren Kontakt aufgenommen. Die Gäste erhalten entsprechende Entschädigungszahlungen“, teilte ein Sprecher mit.