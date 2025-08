München: Kunst für Kinder: Große Kunst für kleine Leute

Wie lang mag die Schlange sein? Fünfzehn Meter? Zwanzig? Sicher ist: An den Wochenenden ist der Andrang auf das Haus der Kunst in München derzeit enorm. An sich sind Kinder im Museum nicht allzu willkommen, weil sie gern rennen, schreien und – o weh – die Welt mit den Händen erkunden. Für Museen ein Graus. Deshalb ist es eine kleine Sensation, dass sich das Haus der Kunst mit der Gruppenausstellung „Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968“ nun dezidiert an jene richtet, die ja eigentlich das Publikum von morgen werden sollen.

Zwei Jahre lang haben der umtriebige Museumsleiter Andrea Lissoni und sein Team nach Kunst für Kinder gesucht. Fündig wurden sie unter anderem bei der Documenta Fifteen. Denn die bot erstaunlich innovative Formate, die durch den Eklat um ein antisemitisches Bild auf dem Friedrichsplatz allerdings hoffnungslos ins Hintertreffen gerieten. Dabei gab es einen eigenen Ausstellungsbereich für Kinder sowie Performances von Agus Nur Amal Pmtoh, einem indonesischen Künstler.

Dessen „TV Eng Ong“ steht nun im Haus der Kunst. Es ist eine Art Puppentheater, in dem er per Video Geschichten erzählt – mit Bratpfannen und Schuhen, Besen und Spielzeug. Text gibt es hier nicht, stattdessen singt er ein immer anders intoniertes „Ding dagga dong“. Trotzdem fügen sich die einfachen Bilder zu starken, emotional aufgeladenen Geschichten. Hinter dem Sammelsurium an Haushaltsgegenständen steckt mehr: Nach dem Tsunami 2004 begann er, mit all den herrenlosen Dingen, die die Wellen verwirbelt hatten, Theater für die traumatisierten Kinder zu erzählen – während die Erwachsenen mit dem Aufräumen befasst waren.

Schaut man in die Geschichte, finden sich immer wieder Versuche, Kinder stärker in den Kunstbetrieb einzubeziehen. Am berühmten Bauhaus versuchte man vor hundert Jahren, bei Spielzeug, Baukästen oder Designobjekten Kunst und Kind zu verbinden. Revolutionärer war da die Generation der 1968er, die Werke schaffen wollte, bei denen Kinder einbezogen und selbst tätig werden. Junge Künstler aus München gründeten die Gruppe KEKS, die allerhand Aktionen mit Kindern erfand. Im Haus der Kunst hat man eine KEKS-Kletterinstallation aus Holz nachgebaut – darauf klettern kann man allerdings nicht.

Dafür rennen die kleinen Besucher nun über den Kunstrasen, der in einem Saal ausgerollt wurde. Antonio Catala hat eine schöne Landschaft geschaffen – mit Farnen, Bäumen und Gräsern, es gibt sogar einen Teich. „Ich benutze den Computer, um mit dir zu sprechen“, heißt es aus einem Lautsprecher, und: „Hüte dich vor der künstlichen Stimme, die für mich spricht.“ Catalas Thema sind Kinder, die Probleme mit dem Sprechen haben. Deshalb hat er auf künstlichen Steinen Piktogramme geprägt und zeigt auf Monitoren digitale Gesichter, die verschiedene Zustände ausdrücken. Manche Kinder imitieren sie belustigt – und doch ist der inhaltliche Zugang zu der Installation selbst für Erwachsene hürdenreich.

Die Brasilianerin Rivane Neuenschwander hat Kinder in Workshops nach ihren Ängsten befragt. „Spinnen, Überfälle, Dunkelheit“, sagte da ein Kind, ein anderes fürchtet sich vor „Atomkraftwerken und Magen-Darm-Grippe“. Ein Kind hat über mehrere Jahre hinweg seine Ängste in Zeichnungen verarbeitet. Sie werden in einem dunklen Raum an die Wände projiziert und lassen ahnen, wie es in der Seele dieses Fünfjährigen tobte: Da tauchen Monster und Maschinengewehre auf, Soldaten und Kriegsmaschinen – zu denen auch noch martialische Klänge eingespielt werden.

Leicht verständliche Anleitungen wären notwendig

Nicht alles, was von Kindern handelt, ist auch für Kinder geeignet. Passender ist da das „Pingpinpoolpong“ von Basim Magdy, ein Tischtennisspiel, bei dem allerhand Hindernisse auf der Platte den Ball ausbremsen. Ein Spiel mit Hintersinn: Hier gewinnt nicht der Beste, sondern der, der lernt, mit Fehlschlägen umzugehen und über sie zu lachen. Für Furore sorgt auch die riesige Installation von Olafur Eliasson. Er ist ein Künstler, der weiß, wie man mit Licht und Wasser das Publikum fasziniert. Im Haus der Kunst stehen auf einem riesigen Tisch 500 Kilo weiße Legosteine, mit denen die Besucher gemeinsam Häuser bauen – die immer weiter in die Höhe wachsen, hin zu einer futuristischen Stadtlandschaft.

Nicht alle Arbeiten sind so einladend, und leider scheinen der an sich versierten Kuratorin Sabine Brantl die Kinder mitunter auch ganz aus dem Blick geraten zu sein. Davon zeugen die sehr langen Erklärtexte. Oft vermittelt sich auch nicht auf Anhieb, wo man selbst aktiv werden darf – und etwa in Kostüme schlüpfen soll – und wo man dann doch in typischer Museumsmanier Abstand halten muss. Auch leicht verständliche Anleitungen für die Interaktion wären nicht nur hilfreich gewesen, sondern notwendig.

Als es digital wird, haben die Kinder aber keinerlei Berührungsängste. Das indonesische Kollektiv Tromarama will an die Abholzung der Wälder in ihrem Land erinnern und lädt ein, gemeinsam eine virtuelle Natur zu schaffen. Dazu kann man auf Tablets aus Mustern Zeichnungen erstellen, die dann in die Live-Projektion eingeschleust werden. Da wird das Ego gekitzelt, wenn die eigenen Kreationen plötzlich sichtbar werden.

Er wolle „über gängige Stereotype der Kunstgeschichte hinausblicken“, sagt der Direktor Andrea Lissoni – und doch verrät die Ausstellung, wie schnell man noch immer an Grenzen stößt im starren Kunstbetrieb. Denn letztlich kann auch eine solche Ausstellung wenig daran ändern, dass nach wie vor der Kunstmarkt die Themen und Inhalte diktiert. Für Museen mögen Kinder ein attraktives Publikum sein – aber nicht für Künstler, weil das auf dem Markt nach wie vor eher geschäftsschädigend ist.

Haus der Kunst: Schweres Erbe überwinden

Gebäude

Kein deutsches Museum ist historisch so belastet wie das Haus der Kunst in München, das Adolf Hitler bauen ließ, weil er glaubte, das Nationalgefühl der Deutschen mit einer neuen Kunst stärken zu können. 2020 übernahm der italienische Kurator Andrea Lissoni die Leitung und versucht sich bewusst von traditionellen Formaten zu lösen und Ausstellungen stärker dialogisch auszurichten.

Info

Ausstellung bis 1.Februar, geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr, Donnerstag bis 22 Uhr. Am letzten Freitag im Monat Eintritt frei von 16 bis 22 Uhr. adr