München: Gericht kippt Kiff-Verbot im Englischen Garten

Als Teil ihrer restriktiven Cannabis-Politik verbietet die bayerische Regierung den Konsum im Englischen Garten in München. Darf sie das überhaupt? Das hat nun ein Gericht entschieden.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das Cannabiskonsumverbot im Englischen Garten in München gekippt. Das generelle Konsumverbot in dem Park sowie im angrenzenden Hofgarten und Finanzgarten sei unwirksam, urteilten die VGH-Richter und gaben der Klage von zwei Männern statt, die in der Parkanlage Cannabis konsumieren wollen - einer zum Genuss, der zweite aus gesundheitlichen Gründen.