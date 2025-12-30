München: Das Drama um die Eisbach-Welle

Mit einer Rampe haben Surfer die Attraktion über Weihnachten flott gemacht, doch die Stadt hat den Einbau prompt wieder herausgerissen. Wie geht es nun weiter?
Für die Münchner Surf-Fans muss es das schönste Weihnachtsgeschenk gewesen sein. Wer am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags zur Eisbachwelle am Englischen Garten kam, stellte fest: Das Wasser sprudelt wieder richtig, man kann wieder surfen. In der Nacht von Heiligabend hatten Aktivisten eine Rampe ins Bachbett eingebaut und ein Transparent auf die Brücke gehängt: „Just watch. Merry X-Mas“ – schau nur zu, fröhliche Weihnachten.