Mülltonnen erhalten elektronische Chips: Digitale Mülltonnen im Rems-Murr-Kreis: Die Zukunft der Abfallentsorgung

1 Der orangefarbene Chip wird unter den Rand der Mülltonne in einer dafür vorgesehenen Einbuchtung fixiert. Foto: Gottfried / Stoppel

Bis in zwei Jahren werden im Rems-Murr-Kreis alle Mülltonnen mit elektronischen Chips ausgestattet. Erfahren Sie, wie die digitale Abfallentsorgung funktionieren soll.











Ein paar ordentliche Schläge mit dem Kunststoffhammer, schon sitzt der kleine, runde Chip fest unter dem Rand der Mülltonne. Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) beginnen in diesen Tagen damit, die ersten Mülltonnen und Container in Backnang-Maubach mit elektronisch lesbaren Chips auszustatten. Der Backnanger Teilort ist als Pilotstandort ausgewählt worden. Hier beginnt die Umstellung auf digitale Mülltonnen, die in den kommenden zwei Jahren auf den gesamten Landkreis ausgeweitet wird. Spätestens Mitte 2026 sollen alle Tonnen und Container für Rest-, Bio- und Altpapier mit den elektronischen Chips ausgestattet sein. „Wir gehen davon aus, dass wir mindestens eine halbe Million Mülltonnen und -container im Landkreis chippen werden“, sagte AWRM-Finanzvorstand Marcus Siegel bei einem Informationstag für Anwohner in Maubach.