Müll in Stuttgart: „Unerträgliche Zustände“ – Gelbe Säcke bleiben wochenlang liegen

Angst vor Ratten, Mäusen und Ungeziefer: Die Abholung der Gelben Säcke in Stuttgart verzögert sich zurzeit massiv – oder fällt ganz aus. Die zuständige Firma nennt zwei Gründe dafür.

Es ist kein neues Phänomen mehr und dennoch immer wieder nervtötend für Stuttgarterinnen und Stuttgarter: wenn die Gelben Säcke tage- oder gar wochenlang nicht abgeholt werden und auf den Gehwegen liegen bleiben. Vor allem im Januar war dies in etlichen Stadtbezirken der Fall, unter anderem in Vaihingen, Birkach, Stuttgart-Ost oder Stuttgart-Süd.

Anwohner fürchten sich vor Ratten und Ungeziefer An der Alten Dorfstraße in Birkach lagen die Gelben Säcke sogar drei Wochen lang herum, die Abholung fiel vollständig aus: Eigentlich hätten die Wertstoffe am 2. Januar abgeholt werden sollen, am 22. Januar lagen sie immer noch auf der Straße. Die Säcke „verschandeln das Straßenbild und stellen vor allem eine Gesundheitsgefährdung für die Anwohner dar, weil sie Ratten und anderes Ungeziefer anlocken“, klagt ein Anwohner. „Die Zustände sind unerträglich geworden.“

Ähnliches berichtet ein Mann aus Vaihingen: So seien an der Gartenstraße, Kreuzstraße, Katzenbachstraße, Enge Straße und Seerosenstraße die Gelben Säcke nicht abgeholt worden. „Die Anwohner befürchten eine Ratten- und Mäuseplage, da die doch sehr dünnen Säcke oft schon aufgerissen sind.“ Schon im vergangenen Jahr hätten sie dieses Problem mehrfach gehabt. „Wir hatten gehofft, dass die Firma Kurz dieses Problem endlich in den Griff bekommt, zumal die Stadt Stuttgart dies zugesichert hatte“, ärgert sich der Mann.

Firmensprecherin nennt die Lage der Feiertage als Grund

Seit Januar 2023 ist in Stuttgart die Ludwigsburger Firma Kurz mit der Abholung der Gelben Säcke beauftragt. Eine Sprecherin der Firma Kurz macht die Feiertage für die Verzögerungen bei der Abholung verantwortlich: So falle über Weihnachten oder Ostern „eine Mehrmenge an Material an“. Über Weihnachten 2025 habe die Firma Kurz ein Plus von 20 Prozent verzeichnet.

Da die Mehrmenge jährlich abweiche, könnten sie dies jedoch organisatorisch schlecht einschätzen, sagt die Sprecherin. „Hinzu kommt, dass die zeitliche Lage der Feiertage für uns als Entsorgungsunternehmen ungünstig war.“

Die Weihnachtsfeiertage lagen 2025 auf einem Donnerstag und einem Freitag, der Neujahrstag auf einem Donnerstag. „Noch heute fahren wir an den Samstagen nach, um die Menge aufzuholen“, sagt die Sprecherin. Und sie verspricht: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation zu verbessern.“

Anwohner müssten Gelbe Säcke wieder wegräumen

Regelung

Werden die Gelben Säcke nicht abgeholt, sind Anwohner theoretisch verpflichtet, diese wieder wegzuräumen. Im Beamtendeutsch heißt das: „Werden Wertstoffe nicht oder nicht pünktlich abgeholt, fällt die Pflicht für die Beseitigung auf den Bereitsteller zurück.“ Die Stadt Stuttgart rät Personen, bei denen die Abfuhr nicht erfolgt ist, Kontakt zur zuständigen Firma Kurz aufzunehmen oder auf die nächste Abholung zu warten. Allerdings wurde im Januar die Abholung auch teils mit einigen Tagen Verspätung nachgeholt. (jub)