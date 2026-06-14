Die MTB-Fahrerin gewinnt die Trans Madeira – auch wenn sie einmal in einem Graben landet und über Matsch schlittert. Das Besondere am Rennen: Niemand kennt die Strecke.
Das war ein ziemlich heftiger Abflug. Hinter einer blinden Kuppe, also einer Erhebung, bei der man beim Anfahren nicht erkennt, wie die Strecke weitergeht, ist Helen Weber mit ihrem Mountainbike in einen fast drei Meter tiefen, durch Gestrüpp verdeckten Graben gestürzt. „Da war das Flatterband zerrissen, sodass man die Streckenverlauf nicht erkennen konnte“, erzählt die MTB-Profifahrerin.