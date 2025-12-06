Motorradfahren in Baden-Württemberg: Zahl der Motorradunfälle im Südwesten sinkt – doch Zahl der Toten steigt

Es gibt weniger Motorradunfälle, doch die positive Bilanz in Baden-Württemberg trügt. Welche Rolle Tempo und Eigenverantwortung spielen.
In Baden-Württemberg verunglücken zwar immer weniger Motorradfahrer, doch die Folgen werden dramatischer. Auch in der diesjährigen Saison ging die Zahl der Unfälle ein weiteres Mal zurück, allerdings starben dieses Mal mehr Bikerinnen und Biker als im Vorjahr. Nach Angaben des Innenministeriums kamen zwischen März und Oktober 67 Männer und Frauen auf ihren Zweirädern ums Leben, das sind 4 mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: In der Motorradsaison 2017 starben noch über 100 Menschen.