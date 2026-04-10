Mordurteil im Raserprozess: Prüfung läuft bereits – werden die Ludwigsburger Raser jetzt abgeschoben?

Ein Heilbronner Raser wurde nach einem Mordurteil abgeschoben. Viel spricht dafür, dass das auch den Ludwigsburger Rasern droht. Das Regierungspräsidium hat eine Prüfung eingeleitet.
Zwei brisante Fälle beschäftigen derzeit Justiz und Öffentlichkeit in Baden-Württemberg: Zum einen hat das Verwaltungsgericht Stuttgart die Klage des sogenannten Heilbronner Wollhaus-Rasers gegen seine Abschiebung abgewiesen – der Raser muss ausreisen. Zum anderen steht nach dem Mordurteil im Fall der drei Raser aus Ludwigsburg die Frage im Raum, ob ihnen ebenfalls die Ausweisung droht. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.