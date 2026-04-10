Mordurteil im Raserprozess: Prüfung läuft bereits – werden die Ludwigsburger Raser jetzt abgeschoben?

Ein Heilbronner Raser wurde nach einem Mordurteil abgeschoben. Viel spricht dafür, dass das auch den Ludwigsburger Rasern droht. Das Regierungspräsidium hat eine Prüfung eingeleitet.

Zwei brisante Fälle beschäftigen derzeit Justiz und Öffentlichkeit in Baden-Württemberg: Zum einen hat das Verwaltungsgericht Stuttgart die Klage des sogenannten Heilbronner Wollhaus-Rasers gegen seine Abschiebung abgewiesen – der Raser muss ausreisen. Zum anderen steht nach dem Mordurteil im Fall der drei Raser aus Ludwigsburg die Frage im Raum, ob ihnen ebenfalls die Ausweisung droht. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

1. Warum wurde der Wollhaus-Raser abgeschoben?

Der Fall des Heilbronner Wollhaus-Rasers hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Der 23-Jährige, ein in Deutschland geborener türkischer Staatsangehöriger, raste im Februar 2023 mit rund 100 Kilometern pro Stunde durch die Heilbronner Innenstadt. Er tötete einen Familienvater – das Gericht verurteilte ihn wegen Mordes zu neun Jahren Jugendhaft.

Parallel dazu leitete das Regierungspräsidium Stuttgart ein Ausweisungsverfahren ein, das im Oktober 2025 in einem Beschluss mündete, verbunden mit einem achtjährigen Einreise- und Aufenthaltsverbot. Die Begründung: Von dem Mann gehe aufgrund der Tat eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit aus. Nach Verbüßung eines Teils seiner Haft wurde er schließlich in sein Herkunftsland abgeschoben.

Gegen diese Entscheidung klagte der Mann im November 2025 vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Er argumentierte unter anderem, die Abschiebung sei unverhältnismäßig und verletze sein Recht auf ein Privat- und Familienleben in Deutschland – auch habe er sein ganzes Leben in Deutschland verbracht und habe eine Niederlassungserlaubnis.

Das Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht und bestätigte die Ausweisung als rechtmäßig. Das öffentliche Interesse an seiner Ausweisung überwiege: Der Mann habe die Ursachen seiner rücksichtslosen Fahrweise nicht ausreichend aufgearbeitet und sei zuvor durch erhebliche Verkehrsverstöße aufgefallen.

Der Mercedes von I. diente der sinnlosen Raserei auf der Schwieberdinger Straße. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

2. Droht den drei Ludwigsburger Rasern G., I. und K. die Abschiebung?

Auch im Fall der Ludwigsburger Raser ist die Frage einer Ausweisung keineswegs theoretisch. Alle drei Angeklagten besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der Haupttäter G. (33) sowie sein Cousin K. (25) verfügen über eine Niederlassungserlaubnis, während der Bruder I. (35) lediglich eine befristete Aufenthaltserlaubnis hat.

Nach dem tödlichen Autorennen mit bis zu 157 km/h, bei dem zwei junge Frauen starben, wurden die Männer strafrechtlich verurteilt. Wie im Heilbronner Fall wäre für eine Ausweisung das Regierungspräsidium Stuttgart zuständig. Die RP-Sprecherin Laura Hartmann bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, die Behörde bereite die für die Prüfung im Ausweisungsverfahren erforderlichen Unterlagen der drei verurteilten Raser vor.

„Es wird beispielsweise die ausländerrechtliche Akte angefordert.“ Laura Hartmann, Sprecherin des Regierungspräsidiums Stuttgart

Das RP handelt offenbar konkret: „Es wird beispielsweise die ausländerrechtliche Akte angefordert“, teilte Hartmann mit. Für eine abschließende Entscheidung warte man erst die Rechtskraft des strafrechtlichen Urteils ab. Eine Abschiebung resultiere jedoch nicht automatisch aus einer Verurteilung – sie müsse in jedem Einzelfall gesondert geprüft werden.

3. Was spricht für oder gegen eine Abschiebung der drei Männer?

Für eine Abschiebung spricht vor allem die Schwere der Taten. Nach dem Aufenthaltsgesetz besteht bei Verurteilungen wegen Mordes oder versuchten Mordes ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse. Der Staat will damit die öffentliche Sicherheit schützen und zukünftige Gefahren abwehren.

Demgegenüber steht das individuelle Bleibeinteresse der Betroffenen. Dieses hängt stark vom jeweiligen Aufenthaltsstatus und der persönlichen Lebenssituation ab. Genau hier unterscheiden sich die drei Fälle deutlich.

Für den zu 13 Jahren Haft verurteilten I. mit seiner befristeten Aufenthaltserlaubnis ist die rechtliche Position am schwächsten. Sein Aufenthaltsrecht ist an Erwerbstätigkeit gebunden und muss regelmäßig verlängert werden. Im Falle einer gravierenden Verurteilung könnte bereits diese Verlängerung scheitern. Eine Ausweisung erscheint hier vergleichsweise naheliegend – wobei seine zwei Kinder zu seinen Gunsten berücksichtigt werden könnten.

Auch die strafrechtlichen Urteile spielen eine Rolle: Während der Haupttäter G. zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, erhielten die Mitangeklagten I. und K. zeitlich begrenzte Freiheitsstrafen. Diese Unterschiede könnten sich auf die Perspektiven auswirken, besonders bei K., der wegen Beihilfe zum Autorennen nur zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt wurde. Insgesamt gilt: Eine Abschiebung ist möglich, aber keineswegs sicher – die Entscheidungen stehen noch aus.

4. Welche Aussichten hat der Haupttäter G.?

Die Lage bei G. ist komplexer, da er über eine Niederlassungserlaubnis verfügt. Dieses unbefristete Bleiberecht genießt einen höheren Schutz. Dennoch kann auch diese Erlaubnis durch eine Ausweisung erlöschen, wie der Heilbronner Fall zeigt. Entscheidend ist dann eine umfassende Verhältnismäßigkeitsprüfung: G. lebte wie der Wollhaus-Täter schon immer in Deutschland. Durch seine Kfz-Werkstatt dürfte er als wirtschaftlich integriert gelten.

Das RP steht vor einer schwierigen Entscheidung. Einerseits wiegt eine Mordverurteilung besonders schwer. Andererseits könnten familiäre Bindungen – etwa seine Tochter – zugunsten seines Bleibeinteresses berücksichtigt werden.

5. Was bedeutet das Urteil „lebenslänglich“ für eine Abschiebung?

Der Richterspruch „lebenslänglich“ bedeutet im deutschen Strafrecht nicht zwingend Haft bis zum Lebensende. In der Regel wird nach 15 Jahren geprüft, ob eine Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung möglich ist. Dass das Gericht keine besondere Schwere der Schuld festgestellt hat, eröffnet G. grundsätzlich diese Perspektive.

Eine Abschiebung käme daher – wenn überhaupt – erst nach einer möglichen Haftentlassung in Betracht. Dann müsste erneut geprüft werden, ob sie verhältnismäßig ist. Bis dahin bleibt die Frage rein theoretisch, gewinnt aber mit Blick auf die Zukunft an Bedeutung.

Der Fall des Wollhaus-Rasers zeigt den typischen Ablauf: Zunächst erlässt das Regierungspräsidium eine Ausweisungsverfügung. Dagegen kann der Betroffene klagen, wie es der 23-Jährige getan hat. Erst wenn diese Entscheidung bestandskräftig ist, wird die Abschiebung vorbereitet und schließlich umgesetzt – zuständig für den Vollzug ist in Baden-Württemberg in der Regel ein anderes Regierungspräsidium wie etwa das in Karlsruhe.