Mordfall Rob Reiner: Vorverhandlung auf September verschoben

Im Mordfall um Rob Reiner und seine Ehefrau Michele wurde die Vorverhandlung gegen ihren Sohn Nick Reiner auf September verschoben. Grund sind weiterhin zu sichtende Beweismittel sowie fehlende Obduktionsberichte.
Im Mordfall um den US-Regisseur Rob Reiner (1947-2025) und seine Ehefrau Michele (1955-2025) verzögert sich das Verfahren gegen ihren Sohn Nick Reiner (32). Ein Richter am Los Angeles County Superior Court verschob die Vorverhandlung laut "Deadline" auf den 15. September. Grund seien noch ausstehende Beweismittel.