Mord in Mannheim: Gedenkveranstaltung für Rouven Laur – Innehalten für „mutigen Polizisten“

1 Der Polizist Rouven Laur wurde vor einem Jahr durch einen Messerangriff getötet (Archivbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Der Mord am Mannheimer Polizisten Rouven Laur jährt sich am Samstag. Die Stadt will an ihn mit einer öffentlichen Gedenkveranstaltung erinnern.











. Vor einem Jahr wurde der 29-jährige Polizeihauptkommissar Rouven Laur auf dem Mannheimer Marktplatz Opfer eines Messerangriffs. Zwei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen. Am Samstag erinnert die Stadt Mannheim mit einer öffentlichen Gedenkveranstaltung an Rouven Laur. Gemeinsam mit Vertretern von Politik, Polizei, Kirchen und Gesellschaft will sie ein Zeichen für Frieden, Respekt und Zusammenhalt setzen.