Der Mord an einem Lahrer Arzt bleibt ein Rätsel – doch aktuelle DNA-Analysen und Hinweise könnten die Ermittlungen nach mehr als 26 Jahren voranbringen.
Mehr als ein Vierteljahrhundert tappen die Ermittler im Dunkeln. Jetzt machen sie sich neue Hoffnungen, den unbekannten Mörder eines Arztes aus Lahr (Ortenaukreis) doch noch auf die Spur zu kommen. Es gebe „vielversprechende neue Ermittlungsansätze“, teilte die Kriminalpolizei Offenburg mit. Der Fall müsse umfassend neu bewertet werden. Der 39 Jahre alte Narkosearzt war am 21. Januar 2000 tot in einem Gebüsch aufgefunden worden – er war erwürgt worden.