Fürst Albert und Fürstin Charlène sind zwei Tage zu Besuch in Spanien. Den Auftakt machte ein Treffen Alberts mit König Felipe, inklusive herzlicher Umarmung.
Eine herzliche Umarmung von König Felipe VI. (58) vor dem Zarzuela-Palast - damit begann am Montagmittag der Madrid-Besuch von Fürst Albert II. (68) von Monaco. Der spanische Monarch empfing den Monegassen gegen 13:15 Uhr zu einem Arbeitsgespräch. Ein Video auf dem Instagram-Profil der Monaco-Royals zeigt, wie Felipe seinen Gast direkt am Wagen vor dem Palast abholt. Im Inneren posierten die beiden dann vor einem Wandteppich, auch hier schüttelten sie Hände und tätschelten sich freundschaftlich am Rücken.