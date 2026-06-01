Fürst Albert und Fürstin Charlène sind zwei Tage zu Besuch in Spanien. Den Auftakt machte ein Treffen Alberts mit König Felipe, inklusive herzlicher Umarmung.

Eine herzliche Umarmung von König Felipe VI. (58) vor dem Zarzuela-Palast - damit begann am Montagmittag der Madrid-Besuch von Fürst Albert II. (68) von Monaco. Der spanische Monarch empfing den Monegassen gegen 13:15 Uhr zu einem Arbeitsgespräch. Ein Video auf dem Instagram-Profil der Monaco-Royals zeigt, wie Felipe seinen Gast direkt am Wagen vor dem Palast abholt. Im Inneren posierten die beiden dann vor einem Wandteppich, auch hier schüttelten sie Hände und tätschelten sich freundschaftlich am Rücken.

Auf das erste Zusammentreffen folgte ein privates Mittagessen im Palast zu Ehren des Fürsten. Anschließend fuhr Albert weiter zum Moncloa-Palast, wo Regierungschef Pedro Sánchez auf ihn wartete.

Offizieller Besuch zum Jubiläum

Der zweitägige Aufenthalt ist offizieller Natur, gilt protokollarisch aber nicht als Staatsbesuch. Anlass ist ein doppeltes Jubiläum: 150 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Spanien und dem Fürstentum sowie der zehnte Geburtstag des spanischen Ablegers der Stiftung Fürst Albert II.

Den größten Teil der Aufmerksamkeit dürfte allerdings nicht der Fürst auf sich ziehen, sondern seine Frau, auch wenn sie bei dem ersten Zusammentreffen noch nicht dabei war. Für Fürstin Charlène (48) ist es die erste offizielle Reise nach Spanien überhaupt - bislang war ihr Mann stets allein gekommen. Seinen vorerst letzten Spanien-Besuch hatte er im Mai 2024 absolviert, damals in Kantabrien.

Fürstin Charlène stößt am Abend dazu

Fürstin Charlène gilt als zurückhaltend und tritt bei Repräsentationsreisen kaum in Erscheinung. Erst am Abend wird sie zu ihrem Mann stoßen: Für 18:00 Uhr ist die Eröffnung der Ausstellung "Monaco und Spanien: Fünf Jahrhunderte gemeinsamer Geschichte" im Königlichen Botanischen Garten vorgesehen - dem laut spanischen Berichten einzigen bestätigten öffentlichen Auftritt der Fürstin. Dort treffen Albert und Charlène dann neben König Felipe auch auf dessen Ehefrau Königin Letizia (53).

Die beiden Paare besuchen zudem eine zweite Ausstellung, das "8. Forum der Künstler Monacos", bei dem mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten zeigen. Das letzte gemeinsame Zusammentreffen der vier liegt erst gut ein Jahr zurück: Am 18. Mai 2025 sahen sie sich bei der Einführungsmesse von Leo XIV. auf dem Petersplatz.

Der zweite Tag gehört allein dem Fürsten

Am Dienstag ist Albert dann wieder ohne seine Frau unterwegs. An der IE University spricht er im Rahmen der Konferenz "Durch Zusammenarbeit die Zukunft gestalten: Talente, Innovation und Chancen" und würdigt die Arbeit seiner Stiftung, die in Spanien zehn und international zwanzig Jahre besteht.