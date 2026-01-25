Mönchengladbach – VfB Stuttgart: Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Überzeugend gewinnt der VfB mit 3:0 in Mönchengladbach. Alexander Nübel hält sein Team im Spiel, dann treffen Jamie Leweling, Joe Scally (Eigentor) und Deniz Undav.
Lange vor Abpfiff verließen die ersten der 48 484 verfrorenen Anhänger frustriert den Borussia-Park. Zu ernüchternd war der Auftritt ihrer Elf – und zu deutlich geriet der Auswärtsauftritt des VfB Stuttgart. Mit 3:0 (1:0) setzte sich der Champions-League-Aspirant am Niederrhein durch. Der sich nur eines vorwerfen lassen musste: Nicht höher gewonnen zu haben.