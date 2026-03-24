Möglingen: Kein Geld für Benzin – 68-Jähriger will Autofahrer helfen und wird betrogen
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Der Betrüger bat den 69-Jährigen um Geld für Benzin und versprach, alles zurückzuzahlen (Symbolbild). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Ein Autofahrer steht in Möglingen verzweifelt in einer Parkbucht und bittet um Geld für Benzin. Ein 68-Jähriger will ihm helfen – und wird um eine dreistellige Summe gebracht.

Ein Betrüger hat am Samstag die Hilfsbereitschaft eines 68-Jährigen ausgenutzt, der einem vermeintlich gestrandeten Autofahrer Geld „geliehen“ hat. Wie die Polizei mitteilt, stand der Unbekannte zwischen 15.30 und 16 Uhr mit einem grauen Audi in einer Parkbucht an der Ludwigsburger Straße in Möglingen und versuchte, durch Winken auf sich aufmerksam zu machen.

 

Das Geld sollte am nächsten Tag zurückgezahlt werden

Der 68-Jährige hielt an, woraufhin der unbekannte Mann um Hilfe bat: Er wolle seine Mutter im Krankenhaus besuchen und habe kein Geld zum Tanken dabei. Daraufhin ging der hilfsbereite Autofahrer mit ihm zu einer Bank und hob einen dreistelligen Betrag ab. Es wurde vereinbart, dass der Unbekannte ihm das Geld am Folgetag zurückzahlen würde. Bis zum heutigen Tage bekam der 68-Jährige sein Geld jedoch nicht zurück.

Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte schwarzes, gewelltes Haar und einen Dreitagebart. An seinem Audi waren wohl Essener E-Kennzeichen angebracht. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Telefon 07141/1500170 oder an per E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Asperg.

 