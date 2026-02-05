Social Media kommt ins Fernsehen. ZDFneo widmet Hypes und Trends auf TikTok, Instagram und Co. eine eigene TV-Show. Moderatorin Laura Larsson feiert im "Neo Social Club" mit prominenten Gästen die Kuriositäten des Internets.
Kuriose Trends, skurrile Memes und fragwürdige Wege des Algorithmus. ZDFneo holt TikTok, Instagram und Co. mit seinem "Neo Social Club" ins Fernsehen. Moderatorin Laura Larsson (36) führt durch die neue Show nach amerikanischem Vorbild und freut sich darüber, endlich auch beruflich TikToks schauen zu können.