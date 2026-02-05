Social Media kommt ins Fernsehen. ZDFneo widmet Hypes und Trends auf TikTok, Instagram und Co. eine eigene TV-Show. Moderatorin Laura Larsson feiert im "Neo Social Club" mit prominenten Gästen die Kuriositäten des Internets.

Kuriose Trends, skurrile Memes und fragwürdige Wege des Algorithmus. ZDFneo holt TikTok, Instagram und Co. mit seinem "Neo Social Club" ins Fernsehen. Moderatorin Laura Larsson (36) führt durch die neue Show nach amerikanischem Vorbild und freut sich darüber, endlich auch beruflich TikToks schauen zu können.

Acht Ausgaben wurden für Februar und März produziert und erscheinen ab dem 5. Februar immer donnerstags um 22:15 Uhr auf ZDFneo. Bereits am Vortag steht die Episode im ZDF-Streaming-Portal zur Verfügung.

Vorbild aus den USA

Der "Neo Social Club" ist nach dem Vorbild der US-amerikanischen Shows "@midnight" und deren Fortsetzung "After Midnight" entstanden. Die Late-Night-Show mit Taylor Tomlinson lief von Anfang 2024 bis Mitte 2025 beim US-Sender CBS. Drei prominente Gäste stellten sich darin Fragen und Aufgaben rund um TikTok, Instagram und Co. "Ich liebe an 'After Midnight', dass das Format das Internet nicht erklären will, sondern es feiert", erklärt Larsson, "genauso chaotisch, witzig und manchmal absurd wie es ist."

Larsson kommt vom Radio und machte Station bei KissFM, Radio Energy, Fritz und 1Live. Zudem wurde sie auch durch ihre Podcasts "Herrengedeck" und "Zum Scheitern verurteilt" bekannt. Im Herbst 2026 geht sie mit ihrem Comedy-Programm auf Tour.

Diese Gäste sind dabei

Auch sie lädt in ihrer Sendung drei Gäste ein, die unter anderem auch durch die sozialen Medien Bekanntheit erlangten. Zu ihnen gehören laut Ankündigung des Senders etwa Nilam Farooq (36), die vor ihrer Schauspielkarriere mehrere Jahre auch als YouTuberin aktiv war. Zuletzt war sie als Ruja Ignatova in der ZDFneo-Serie "Take the Money and Run" zu sehen. Ana Lucía hat sich als Kabarettistin einen Namen gemacht und ist regelmäßig in der YouTube-Show "Falsch, aber lustig" zu sehen. Seit Anfang 2025 steht sie auch für die "ZDF heute Show" vor der Kamera.

Stand-up-Comedian Tutty Tran war bereits in mehreren Comedy-Formaten zu sehen. Einen seiner größten Auftritte hatte der Sohn vietnamesischer Eltern wohl vergangenes Jahr im Kinofilm "Das Kanu des Manitu". Nico Stank (36) veröffentlicht auf TikTok und Instagram Comedy- Clips, stand aber auch schon als Schauspieler vor diversen Kameras - etwa an der Seite von Elyas M'Barek (43) für den Kinofilm "Liebesdings". Zuletzt war er in "Chantal in Märchenland" und der ZDFneo-Serie "BFF - Best Family Ever" zu sehen.

Im "Neo Social Club" geht es nicht um richtige Antworten, sondern um originelle Reaktionen. Das Punktesystem folgt der freien Bewertungsmethode von Gastgeberin Laura Larsson.