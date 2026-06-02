"Die ganze Geschichte zu kennen, bewegt, aber überrascht mich nicht, sondern zeichnet nun das ganze Bild": Ruth Moschner verrät im Interview, wie nahe ihr der Fall von Collien Fernandes geht.
Ruth Moschner (50) kennt Collien Fernandes (44) seit einem gemeinsamen TV-Auftritt vor 20 Jahren. "Als ich sie Jahre später wieder traf, merkte man ihr an, dass etwas nicht stimmte, etwas ihr nahe ging", verrät Moschner im Interview mit spot on news zu ihrem neuen Buch "Die Fuck-it-List-Challenge" (ab 1.6., Knaur Verlag). Darin will sie ihre Leserinnen und Leser dazu inspirieren, Gewohnheiten zu hinterfragen und alte Glaubenssätze loszulassen.