Moderator aus Stuttgart in Paris: Jens Zimmermann und Olympia – nun hört man ihn auch im Sommer

Der Verdacht liegt ja erst einmal nahe – dass es Jens Zimmermann in der Pariser Sommerhitze einfach zu warm ist. Denn wenn der Stuttgarter bislang bei Olympischen Spielen im Einsatz war, dann war das stets im Winter. 2010 in Vancouver, 2014 in Sotschi, 2022 in Peking – immer im Dienst der Zuschauer. Denen er als Sprecher an der Langlaufstrecke das Geschehen näher brachte und sie über den Rennverlauf informierte. Aber nun in Paris: erstmals Olympische Sommerspiele.

Also: ein Problem? Eher nicht! „In unsere Sprecherkabine vor zwei Jahren in Peking war es sogar wärmer als hier in der Handballhalle“, sagt Jens Zimmermann und lacht. Tatsächlich ist Halle sechs innerhalb der Arena Sud in Paris gut gekühlt – heiß her geht es dennoch. Woran auch der Moderator aus Stuttgart seinen Anteil hat.

Lesen Sie auch

Der 52-Jährige moderiert die Handball-Events der Spiele auf Englisch, zur Seite steht ihm ein französischer Kollege – gemeinsam bleiben sie einerseits sachlich und logischerweise sportlich fair. Auch, wenn die deutsche Mannschaft spielt. Aber ihr Job besteht eben auch darin, die Fans zu einer kleinen Handballparty zu animieren. Wobei Jens Zimmermann da auf ein dankbares Publikum trifft.

„Was hier bei den Sommerspielen auffällig ist: Es ist nicht nur Fachpublikum in der Halle“, sagt er, „die Atmosphäre in der Stadt ist toll, die Menschen kommen mit einer emotionalen Erwartungshaltung, sie haben einfach Lust auf Olympia und wollen begeistert werden.“ Und lassen sich auch begeistern. Auch um 9 Uhr morgens.

Um diese Uhrzeit ertönt in der Vorrunde jeweils der erste Anpfiff des Tages, immer kurz nach sieben ist Jens Zimmermann schon in der Halle. Dann ist er bei drei Spielen hintereinander im Einsatz – so wie am Abend davor bis 22.30 Uhr. „Das kostet schon auch ein paar Körner“, gibt er zu. Demnächst steht auch noch der Umzug von Paris nach Lille an, wo das olympische Handballturnier ab dem Viertelfinale fortgesetzt wird. Immerhin: Nach jeder Morgenschicht ist erst mal frei.

Freie Tage hatte der Moderator zuletzt allerdings selten. Zu Beginn des Jahres war er Hallensprecher bei der Handball-EM in Deutschland, im Frühjahr ging es zur Turn-EM nach Rimini, es folgte das Final-Four der Handball-Champions-League in Köln, dann der besondere Job als Stadionsprecher bei den Spielen der Fußball-EM in Stuttgart. Nun also Olympia, ehe im Herbst noch die Hallenrad-WM ansteht. Ansonsten ist er auch Hallensprecher des TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga und als Moderator verschiedenster Veranstaltungen sowieso gut gebucht.

Immerhin: Die Doppelbelastung früherer Jahre muss er bei diesen Spielen nicht meistern. Bis vor Kurzem war Jens Zimmermann auch Manager einiger Athleten in olympischen Sportarten. Seine Agentur hat er kürzlich aber abgegeben, konzentriert sich nun voll auf den Job als Moderator.

Ob im Winter oder Sommer? Ist mittlerweile völlig egal.