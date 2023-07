Grundschule ohne Noten kommt gut an

1 Auch in der Backnanger Gemeinschaftsschule in der Taus hat sich das Kollegium dafür ausgesprochen, beim Schulversuch „Lernförderliche Leistungsrückmeldungen“ mitzumachen. Foto: /Gottfried Stoppel

Statt Noten kriegen Schüler an ausgewählten Grundschulen seit Schuljahresbeginn „Lernförderliche Leistungsrückmeldungen“. Kurz vor Beginn der Ferien ziehen die beteiligten Schulen im Rems-Murr-Kreis Bilanz. Dabei betonen alle eine Sache besonders.









Individueller und mit einem positiven Ausblick – so beschreibt die Rektorin Christine Nagel die sogenannte „Lernförderliche Leistungsrückmeldung“, die es aktuell statt Noten an ihrer Grundschule, der Backnanger Plaisirschule, gibt. „Bei der Art der Rückmeldung schauen wir mit den Schülern nach vorne, betonen was schon gut läuft und zeigen auf, wo Potenzial fürs Üben ist“, sagt die Schulleiterin.