Model teilt Kindheitsfoto auf Instagram: Entzückend: Leni Klum gratuliert Papa Seal zum Geburtstag

1 Leni Klum und Papa Seal gemeinsam bei einer Premiere in Hollywood. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia/IMAGO/Billy Bennight

Leni Klum hat ihrem Adoptivvater Seal mit einem emotionalen Instagram-Post zum Geburtstag gratuliert: „Seit Tag eins der beste Papa, alles Gute zum Geburtstag“. Der britische Musiker wurde am 19. Februar 62 Jahre alt. Die liebevolle Nachricht, gefolgt von einem Herz-Emoji, wird in dem Beitrag von persönlichen Aufnahmen begleitet. Auf den zwei Bildern aus der Kindheit der inzwischen 20-Jährigen ist Leni Klum gemeinsam mit dem Sänger zu sehen. In ihren Instagram-Storys teilt die Tochter des deutschen Models Heidi Klum weitere Kindheitsaufnahmen, auf denen Seal zu sehen ist.