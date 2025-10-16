MMA-Kämpfer aus Murrhardt: „Ich wurde in der Schule gehänselt“ – jetzt ist Mike Neulinger ein MMA-Champion

Mike Neulinger aus Murrhardt tritt bald gegen die besten MMA-Kämpfer des Landes an. Wir haben den 21-Jährigen beim Training in Backnang besucht.
Paff, paff. Zwei rasche Hiebe treffen die Pratzen. Dann schießt Mike Neulingers Bein durch die Luft, trifft wuchtig das Kunstleder. Trainer Thorsten Kronz nickt anerkennend. Der 21-jährige Murrhardter, der ihm mit tänzelnden Bewegungen gegenübersteht, bereitet sich darauf vor, gegen die besten Kämpfer Deutschlands anzutreten. Seine Disziplin: Mixed Martial Arts (MMA).