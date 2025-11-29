Mittelstürmer des VfB: Nächste Woche tut sich etwas bei Ermedin Demirovic

Ermedin Demirovic hat die Krücken und den Spezialschuh abgelegt. Nun wird er auf den Platz zurückkehren – dabei hat der Mittelstürmer ein klares Comeback-Ziel vor Augen.
Er steht in der Bundesliga weiterhin bei drei Toren und einer Vorlage – und ist bereits seit Anfang Oktober außer Gefecht gesetzt. In der Heimpartie gegen denn 1. FC Heidenheim (1:0) hielt Ermedin Demirovic noch 90 Minuten durch, humpelte aber am Ende. Die folgende Diagnose der Ärzte: Es ist eine beginnende Fraktur an der Fußwurzel, die dem 27-Jährigen seither zu schaffen macht. Doch jetzt ist nach wochenlanger Verletzungspause Licht am Ende des Tunnels zu sehen.