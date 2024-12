Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Zieht es Enzo Millot schon im Winter weg?

1 Enzo Millot gehört beim VfB Stuttgart zu den Spielern mit großen internationalen Ambitionen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der 22-jährige Franzose weckt auf dem Transfermarkt das Interesse anderer Vereine – aufgrund seiner Fähigkeiten und aufgrund seiner Vertragssituation. Wir beleuchten die Situation.











Enzo Millot ist ein Unterschiedsspieler beim VfB Stuttgart. Mit feinem linkem Fuß, eleganten Bewegungen und der Gabe, Tore selbst zu erzielen (sechs in 20 Pflichtpartien) oder Treffer vorzubereiten (vier im bisherigen Saisonverlauf). Schon aus diesen Gründen wird der Mittelfeldspieler immer wertvoller für den Fußball-Bundesligisten. Wenngleich die Leistungen des Franzosen nicht ganz konstant erscheinen. Was an seinen erst 22 Jahren liegt, aber ebenso an seiner Spielweise.