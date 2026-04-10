Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Vieles dreht sich um Stiller – neue Details zu einem möglichen Transfer

Der Bundesligist soll die Höhe der Ablösesumme festgelegt haben. Doch ergibt das überhaupt Sinn für die Stuttgarter? Wir erklären die Hintergründe.
Der erste Blick geht häufig in Richtung Angelo Stiller. Das ist so, wenn der Torhüter Alexander Nübel den Ball am Fuß hat, ebenso wenn die Innenverteidiger Jeff Chabot, Finn Jeltsch oder Ramon Hendriks das Spiel des VfB Stuttgart aus den hinteren Reihen aufbauen wollen. Wo befindet sich der Mittelfeldstratege? Meist kommt er ihnen entgegen und wird angespielt. Denn alle beim Fußball-Bundesligisten wissen, dass die Kugel bei Stiller bestens aufgehoben ist. Er stellt die meist gesuchte und benutzte Anspielstation dar – und der Mann mit der Rückennummer sechs fordert den Ball ständig.