Christopher Seiler vom Musikduo Seiler und Speer hat sich bei Instagram zu Wort gemeldet, nachdem eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn erstattet und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden.
Gegen den österreichischen Musiker Christopher Seiler (39) laufen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte dem ORF Wien, dass Anzeige gegen den Sänger erstattet wurde. Wie die "Kronen Zeitung" berichtete, ging diese am 7. März bei einer Wiener Polizeiinspektion ein. Eine Frau wirft dem Musiker Körperverletzung vor. Für Seiler gilt die Unschuldsvermutung.