Christopher Seiler vom Musikduo Seiler und Speer hat sich bei Instagram zu Wort gemeldet, nachdem eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn erstattet und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden.

Gegen den österreichischen Musiker Christopher Seiler (39) laufen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte dem ORF Wien, dass Anzeige gegen den Sänger erstattet wurde. Wie die "Kronen Zeitung" berichtete, ging diese am 7. März bei einer Wiener Polizeiinspektion ein. Eine Frau wirft dem Musiker Körperverletzung vor. Für Seiler gilt die Unschuldsvermutung.

Die Ermittlungen bestätigte ebenso das Management des Seiler-und-Speer-Mitglieds. Man kooperiere "vollumfänglich mit den zuständigen Behörden". Der Vorfall habe sich an einem Abend "in privatem Rahmen" abgespielt, nach dem nun Fragen offen seien, die sorgfältig geklärt werden müssen. "An dieser Aufklärung wirken wir selbstverständlich mit. Den weiteren Verlauf der Ermittlungen müssen wir nun abwarten."

"Kämpfe mit Dämonen"

Auch der Sänger selbst meldete sich zu Wort. In einer Instagram-Story veröffentlichte er ein längeres Statement, in dem er erklärte: "Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch. Sowie viele von uns kämpfe auch ich mit Dämonen." Er stehe stets für seine Fehler gerade und trage auch sämtliche Konsequenzen. "Diese gilt es jetzt zu eruieren und dafür auch einzustehen." Was er jedoch nicht trage, seien Vermutungen und Ausschmückungen in manchen Berichterstattungen der Sensation wegen.

Sobald die Ermittlungen abgeschlossen seien, werde er sich mit den Fakten bei den Fans melden. "Ohne Ausschmücken, ohne Kleinredereien. Ich werde mich bis dahin zurückziehen und wünsche euch nur das Beste."

Vor wenigen Tagen wurden Seiler und Speer beim österreichischen Musikpreis Amadeus Awards mit zwei Preisen geehrt. Sie wurden als "Live-Act des Jahres" und in der Kategorie Pop/Rock ausgezeichnet. Laut ORF nahm Kollege Bernhard Speer alleine an der Veranstaltung teil. Weitere Konzerte stehen laut Band-Website Mitte April an. Die Shows sollen am 16. April in Salzburg und am 18. April in Oberwart stattfinden. Im Sommer steht unter anderem am 15. August ein Deutschland-Konzert auf dem Münchner Königsplatz auf dem Programm.