Mitbegründer Christopher Street Day: „Sein Tod kam zu früh“ – Stuttgarts queere Community trauert um Andreas Markovic

Stuttgart verliert einen Zeitzeugen: Andreas Markovic war dabei, als 2001 der erste Christopher Street Day stieg. Noch viel früher engagierte er sich bei der Aids-Hilfe.
In ihrer Geschäftsstelle hat die Stuttgarter Aids-Hilfe eine Gedenkwand. Hier erinnern Holztäfelchen mit Namen an die Menschen, die HIV-positiv oder an Aids erkrankt gestorben sind. Und an die verstorbenen Freundinnen und Freunde, die sich - teils jahrzehntelang - für die Aids-Hilfe engagiert haben. Andreas Markovic war so einer. Jemand, der sich stets eingesetzt hat, den man immer um Hilfe bitten konnte, ein Wegbereiter der queeren Community in der Landeshauptstadt, der vielen den Weg gewiesen hat.