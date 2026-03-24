Mitarbeiter-App aus Stuttgart: Warum Porsche, Rewe und McDonald’s auf diese App schwören

Benedikt Brand hat nicht nur große Firmen und die Stadt Stuttgart von der Flip-App überzeugt. In seinem neuen Podcast spricht er auch mit Top-Managern über die Zukunft der Arbeitswelt.

Was haben Porsche, Rewe, die Stadt Stuttgart und McDonald’s gemeinsam? Alle nutzen Flip – eine App für Mitarbeitende. „Die Welt wird immer digitaler, auch im Berufsleben. Aber wussten Sie, dass 80 Prozent der Mitarbeitenden weltweit nicht am Schreibtisch arbeiten?“, heißt es auf der Internetseite der Flip GmbH. Viele Unternehmen würden sich bei der internen Kommunikation deshalb immer noch auf Aushänge verlassen. Das soll sich mit Flip ändern.

Selbst bei Porsche gab es Bedarf. „Viele operative Mitarbeitende waren ohne PC-Zugang vom digitalen Informationsfluss abgeschnitten, wodurch wichtige News standortübergreifend oft zu spät oder gar nicht ankamen“, hatte der damalige Porsche-Mitarbeiter Benedikt Brand (damals Ilg) festgestellt. Er entwickelte daraufhin den Flip-Prototyp direkt im Unternehmen – mit großem Erfolg. Firmen-Nachrichten waren unter anderem dort zu finden, inklusive digitalem „Schwarzen Brett“. „Die Einführung erzielte eine sehr hohe Akzeptanz mit 90 Prozent und mehr täglicher Nutzung. Porsche berichtet, nun auch Produktion und Lager zuverlässig zu erreichen sowie deutlich mehr messbares Feedback und Engagement zu bekommen“, heißt es heute bei Flip.

Benedikt Brand hat die App weiterentwickelt. Der Co-Gründer und CEO von Flip konnte mittlerweile weitere namhafte Firmen vom Mehrwert seines Konzepts überzeugen. Auch McDonald’s Deutschland mit seinen rund 65.000 Mitarbeitenden in mehr als 1400 Restaurants nutzt Flip. Ein Plus der App: Sie hat eine Übersetzungsfunktion, die Sprachbarrieren verringern kann. Eine Hilfe, wenn wie bei McDonald’s Deutschland Menschen aus über 150 Nationen beschäftigt sind.

Mitarbeiter sollen nicht überwacht werden können

Seit 2021 setzt auch die Landeshauptstadt Stuttgart in der Kommunikation mit den knapp 700 Auszubildenden und Studierenden auf die Flip-App, heißt es bei Benedikt Brand: „Aufgrund der Vielzahl an Ausbildungsberufen und Studiengängen, wie beispielsweise im Bereich Forstwirtschaft, Straßenbau und Erziehung, war früher keine einheitliche Kommunikation und Information möglich. Besonders während der Berufsschul- und Hochschulphasen waren die Auszubildenden und Studierenden schwer erreichbar.“ Mit der App habe man im Ausbildungsbereich ein neues Level der Kommunikation innerhalb der Landeshauptstadt Stuttgart erreicht, wird der Erste Bürgermeister Fabian Mayer zitiert.

Wer nun Bedenken hat, dass die digitalisierte Arbeitsweise zu Kontrollzwecken von Seiten des Arbeitgebers ausgenutzt werden kann, muss sich bei Flip anscheinend keine Sorgen machen. „Flip wurde so konzipiert, dass eine individuelle Leistungsüberwachung verhindert wird. Analysen werden aggregiert und anonymisiert, um sicherzustellen, dass Führungskräfte keine individuellen Nutzeraktivitäten einsehen können“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Benedikt Brand Foto: Flip GmbH

Die Digitalisierung schreitet in den Betrieben weiter voran. Wie deutsche Traditionsunternehmens mit der Transformation umgehen, hat Flip-CEO Benedikt Brand nun herausgefunden und festgehalten – in dem Podcast „Wo Wandel wirkt“. Die erste Staffel widmet sich der Frage: Wie finden wir von einer Kultur der Verunsicherung zurück zur unternehmerischen Angriffslust? Wie können Führungskräfte in Zeiten von Wandel und Transformation wieder Vertrauen schaffen?

Dazu wurden Interviews mit sechs Gästen aus Vorstandsetagen und Wissenschaft geführt. Mit dabei: Petra Finke, CDO bei Dekra, und Martina Merz, die bis 2023 CEO bei Thyssen Krupp war. Beide Podcast-Folgen sind schon zu hören. Es folgen Markus Berret (Global Managing Director Roland Berger), Ralf Baumann (Ex-CEO Stepstone), Katharina Hölze (Direktorin des Fraunhofer IAO) und Susan-Stefanie Breitkopf (ehemals CTO der Zeiss AG, jetzt bei Cornelsen).