Mitarbeiter-App aus Stuttgart: Warum Porsche, Rewe und McDonald’s auf diese App schwören

Benedikt Brand hat nicht nur große Firmen und die Stadt Stuttgart von der Flip-App überzeugt. In seinem neuen Podcast spricht er auch mit Top-Managern über die Zukunft der Arbeitswelt.
Was haben Porsche, Rewe, die Stadt Stuttgart und McDonald’s gemeinsam? Alle nutzen Flip – eine App für Mitarbeitende. „Die Welt wird immer digitaler, auch im Berufsleben. Aber wussten Sie, dass 80 Prozent der Mitarbeitenden weltweit nicht am Schreibtisch arbeiten?“, heißt es auf der Internetseite der Flip GmbH. Viele Unternehmen würden sich bei der internen Kommunikation deshalb immer noch auf Aushänge verlassen. Das soll sich mit Flip ändern.