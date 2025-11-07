Künstliche Intelligenz übernimmt immer mehr Rollen im Alltag vieler Menschen - Ratgeber, Therapeut, Geliebte? Die ZDFneo-Serie "the other gAIrl" mit "GZSZ"-Star Chryssanthi Kavazi und Tom Beck beleuchtet, wie weit ein Verhältnis mit einem Chatbot gehen kann.
Kann man eine Affäre mit einem KI-Bot haben? Genau diese Frage ist das zentrale Thema der neuen ZDFneo-Serie "the other gAIrl", die ab 7. November in der ZDF-Mediathek zur Verfügung steht. In den sechs Folgen stellt ein KI-Chatbot die Ehe von Lisa und Frank, gespielt von Chryssanthi Kavazi (36) und Tom Beck (47), vor eine Zerreißprobe.