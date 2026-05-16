Mit Tochter und Tränen in Cannes: Ehren-Palme für John Travolta

In Cannes wurde John Travolta mit der Ehren-Palme d'Or ausgezeichnet - eine Überraschung, die ihn zu Tränen rührte. "Das übertrifft sogar den Oscar", sagte der Schauspieler bewegt. Begleitet wurde er von seiner Tochter.
John Travolta (72) hatte mit vielem gerechnet an diesem Abend im Théâtre Debussy von Cannes - aber nicht damit. Als Festivalleiter Thierry Frémaux vor der Premiere von Travoltas Regiedebüt "Propeller One-Way Night Coach" ans Mikrofon trat, ahnte der Schauspieler noch nicht, was gleich passieren würde. Dann hielt Frémaux die Ehren-Palme d'Or in die Höhe - Cannes' höchste Auszeichnung für ein Lebenswerk.