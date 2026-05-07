Hollywoodstar Salma Hayek hat einen seltenen Auftritt im Kreise ihrer Patchwork-Familie hingelegt. In Venedig posierte sie mit ihrem Mann, ihrer Tochter sowie ihrer Stieftochter für die Fotografen.
Filmstar Salma Hayek (59) und ihr Ehemann François-Henri Pinault (63) sind regelmäßig Gastgeber exklusiver Dinner-Veranstaltungen in Venedig. Besonders bekannt sind ihre Galas zur Biennale Arte in der Fondazione Cini auf der Insel San Giorgio Maggiore. Am Mittwochabend überraschte das Paar dabei in einer besonderen Konstellation.