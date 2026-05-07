Hollywoodstar Salma Hayek hat einen seltenen Auftritt im Kreise ihrer Patchwork-Familie hingelegt. In Venedig posierte sie mit ihrem Mann, ihrer Tochter sowie ihrer Stieftochter für die Fotografen.

Filmstar Salma Hayek (59) und ihr Ehemann François-Henri Pinault (63) sind regelmäßig Gastgeber exklusiver Dinner-Veranstaltungen in Venedig. Besonders bekannt sind ihre Galas zur Biennale Arte in der Fondazione Cini auf der Insel San Giorgio Maggiore. Am Mittwochabend überraschte das Paar dabei in einer besonderen Konstellation.

Abgestimmte Outfits in Schwarz Dieses Mal hatten sie ihre gemeinsame Tochter Valentina Paloma Pinault (18) sowie Mathilde Pinault (25) dabei, die aus der ersten Ehe des französischen Managers stammt. Das Quartett hatte sich offensichtlich mit seinen Outfits für den glamourösen Abend abgestimmt, der den Auftakt der Vorab-Eröffnung für das Fachpublikum markiert. Die 61. Internationale Kunstausstellung findet dann vom 9. Mai bis zum 22. November statt. Alle vier trugen elegantes Schwarz. Während François-Henri Pinault Anzug mit passender Krawatte trug, erschienen die drei Frauen in langen Abendkleidern. Salma Hayek und Valentina wählten One-Shoulder-Roben mit hohem Beinschlitz, Mathilde zeigte durch einen großen Ausschnitt in Bauchhöhe viel Haut.

Die Patchwork-Familie begrüßte zahlreiche illustre Gäste, darunter auch Hayeks Schauspielkollegin Zoë Saldaña (47) samt Ehemann Marco Perego (47), der aus Italien stammt.

In Venedig begann ihre Liebesgeschichte

Venedig stellt für Salma Hayek und ihren Mann einen besonderen Ort dar. Dort lernten sie sich 2006 während einer Gala kennen und feierten ihre Liebe am 25. April 2009 nach dem privaten Jawort in Paris mit einer großen Hochzeitsparty. Dabei waren prominente Gäste wie Jacques Chirac, Penélope Cruz, Anna Wintour, Stella McCartney und Charlize Theron. Bereits 2007 kam ihre Tochter Valentina zur Welt. Außerdem hat der 63-Jährige noch drei weitere Kinder. Aus seiner ersten Ehe mit der französischen Möbeldesignerin Dorothée Lepère stammen Mathilde und ihr Bruder François. Erst 2011 kam heraus, dass Pinault auch der Vater von Linda Evangelistas (60) Sohn Augustin James (19) ist.