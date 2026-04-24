Ein Jahr nach seinem Tod blickt eine neue ARD-Doku auf das Leben des Rappers Xatar zurück. In einer der drei Episoden geht es auch um den Goldraub auf der Autobahn bei Ludwigsburg.

Im Dezember 2009 überfallen mehrere Männer auf der Autobahn bei Ludwigsburg den Transporter eines Nürnberger Altgoldhändlers. Als Polizisten verkleidet, fesseln sie die zwei Fahrer und setzen sie in einem Wald aus. Einer der Täter: der Bonner Rapper Xatar, der nach dem Überfall in den Irak flüchtet, dort schließlich festgenommen und laut eigenen Aussagen gefoltert wird. Nach seiner Rückführung nach Deutschland verurteilt ihn das Landgericht Stuttgart zu acht Jahren Freiheitsstrafe. Seine Haft verbringt er unter anderem in der JVA Stuttgart-Stammheim.

Eine neue ARD-Dokuserie stellt nun das Leben der 2025 verstorbenen Rap-Ikone und der Privatfigur Giwar Hajabi dar. In drei Episoden kommen zahlreiche Weggefährtinnen und Weggefährten wie seine Schwester, der Rapper Samy, Maestro, Moritz Bleibtreu, Farid Bang oder Apache 207 zu Wort. Außerdem spricht Xatars Ehefrau über „ihr Kennenlernen als Teenager im Bus, von den Startschwierigkeiten ihrer Beziehung und der schlussendlichen Entscheidung, ihr Leben an der Seite eines Gangsta-Rappers zu verbringen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Doku kommen unter anderem Apache, Xatars Ehefrau und Farid Bang zu Wort (von links). Foto: NDR/Film Five/Jesse Mazuch

Aus der Geflüchteten-Unterkunft in die deutschen Charts, aus Bonner Internetcafés in die Chefetagen der Musikwelt und auf die Kinoleinwand, von der Straße über den Knast in den eigenen Bürotower: Kaum eine Figur habe die Widersprüche und Extreme, die das Spielfeld Deutschrap zu bieten hat, so stark personifiziert wie Xatar, schreiben die Doku-Macher.

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Die ersten Dreharbeiten fanden statt, als Xatar noch lebte. Er starb im Mai 2025 im Alter von 43 Jahren, die genaue Todesursache ist unklar. Nach einer Unterbrechung der Filmarbeiten, hat sich die ARD dazu entschieden, das Projekt fortzuführen.

Die Folgen sind aber dem 1. Mai in der ARD-Mediathek verfügbar, die erste Folge läuft zudem am 5. Mai um 00.05 Uhr im Ersten.