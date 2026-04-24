Ein Jahr nach seinem Tod blickt eine neue ARD-Doku auf das Leben des Rappers Xatar zurück. In einer der drei Episoden geht es auch um den Goldraub auf der Autobahn bei Ludwigsburg.
Im Dezember 2009 überfallen mehrere Männer auf der Autobahn bei Ludwigsburg den Transporter eines Nürnberger Altgoldhändlers. Als Polizisten verkleidet, fesseln sie die zwei Fahrer und setzen sie in einem Wald aus. Einer der Täter: der Bonner Rapper Xatar, der nach dem Überfall in den Irak flüchtet, dort schließlich festgenommen und laut eigenen Aussagen gefoltert wird. Nach seiner Rückführung nach Deutschland verurteilt ihn das Landgericht Stuttgart zu acht Jahren Freiheitsstrafe. Seine Haft verbringt er unter anderem in der JVA Stuttgart-Stammheim.