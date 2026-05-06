Mit Stars wie Ben Zucker: Hamburg feiert den 837. Hafengeburtstag

Am Wochenende wird in Hamburg der 837. Hafengeburtstag gefeiert. Die große Party lockt mit Aufritten von Ben Zucker, Elif, Max Giesinger oder Santiano, einer Beatles-Ausstellung, einem Weltrekordversuch und mehr.
Hamburg, das Tor zur Welt, verwandelt sich zum 837. Hafengeburtstag wieder für wenige Tage zu einer der wohl größten Party-Locations des Landes. Vom 8. bis 10. Mai 2026 wird in der Hansestadt wieder gefeiert. Geboten sind in diesem Jahr unter anderem Auftritte zahlreicher Stars, eine besondere Ausstellung und sogar ein Weltrekordversuch.