Mit Stars wie Ben Zucker: Hamburg feiert den 837. Hafengeburtstag

Hamburg, das Tor zur Welt, verwandelt sich zum 837. Hafengeburtstag wieder für wenige Tage zu einer der wohl größten Party-Locations des Landes. Vom 8. bis 10. Mai 2026 wird in der Hansestadt wieder gefeiert. Geboten sind in diesem Jahr unter anderem Auftritte zahlreicher Stars, eine besondere Ausstellung und sogar ein Weltrekordversuch.

Santiano und Fünf Sterne Deluxe zum Auftakt Musikalisch geht es am Freitag unter dem Motto "Elbe in Concert" auf einer schwimmenden Bühne mit kurzen Live-Sets von Acts aus unterschiedlichsten Genres los. Die Moderatorin Janin Ullmann (44) und der Sänger Oli.P (47) führen durch einen Abend mit Auftritten von unter anderem Santiano, dem Rapper Das Bo (49) mit und ohne die Crew Fünf Sterne Deluxe, dem Sänger Patrice (46) sowie dem Bundesjugendballett. Auch Oli.P wird selbst singen.

Am Samstag führt nur Ullmann vor den Landungsbrücken durch das abendliche Programm. Dann stehen Auftritte der Sängerin Elif (33), ihrer Kollegen Max Giesinger (37), Michael Schulte (36) und Ben Zucker (42), und auch des Rappers Sierra Kidd (29) und des DJs Topic (34) an. Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk. Während der Show könnte Hamburg sich einen Rekord sichern. Die laut Veranstalter 290 Quadratmeter große Bühne wird vermessen und könnte sich somit als offiziell "größte temporäre schwimmende Bühne der Welt" einen Guinness-Weltrekord sichern.

Die Beatles kehren nach Hamburg zurück

Daneben sind auch auf zehn weiteren Bühnen in der Hansestadt zahlreiche Auftritte angekündigt, etwa im Rahmen des "Harbour Pride & Street Art Festivals". Und auch die legendären Beatles, die seit jeher eng mit Hamburg verbunden sind, kehren zum Hafengeburtstag zurück. In der kostenlosen Ausstellung "Hafenstädte. Schauplätze der Welt." im Rathaus sind seit dem 4. Mai Briefe der Bandmitglieder ausgestellt. Diese waren einst während der Zeit der Beatles in Hamburg zwischen 1960 und 1962 entstanden und von John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (83) und Co. in die Heimat Liverpool geschickt worden. Die Ausstellung läuft bis 26. Mai und ist auch während des Hafengeburtstags geöffnet.

Weitere Highlights dürften daneben vor allem wieder die zahlreichen Schiffe sein, die es rund um den Hafengeburtstag zu sehen gibt. Laut NDR haben sich mehr als 160 Schiffe aus aller Welt angekündigt, ergänzt von zahlreichen kleineren Booten. Die Veranstalter rechnen demnach mit insgesamt rund 250 Schiffen. Eine große Einlaufparade ist für 13:30 Uhr am 8. Mai geplant. Am 9. Mai gibt es ab 15:15 Uhr ein Schlepperballett und am 10. Mai ab 15:00 Uhr noch eine Auslaufparade. Wer nicht vor Ort sein kann, sieht im TV beim NDR unter anderem die Einlaufparade live; die Übertragung startet um 13:10 Uhr.