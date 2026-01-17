Mit Scarlett Johansson: Exorzist-Neuauflage startet 2027

Universal Pictures hat den Kinostart von Mike Flanagans "Exorzist"-Neuinterpretation bekannt gegeben: Nachdem der Horror-Film mit Scarlett Johansson ursprünglich schon diesen März anlaufen sollte, kommt er jetzt voraussichtlich 2027 in die Kinos.

Horror-Fans können sich das Frühjahr 2027 im Kalender anstreichen: Universal Pictures hat den Kinostart von Mike Flanagans (47) neuer "Exorzist"-Interpretation für den 12. März 2027 offiziell bestätigt, wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet. In Deutschland dürfte der Film bereits einen Tag früher anlaufen, da Kinostarts hierzulande traditionell donnerstags erfolgen.

Ursprünglich sollte der Film bereits in diesem März in die Kinos kommen, doch Flanagans Arbeit an seiner Serien-Adaption von Stephen Kings "Carrie" sorgte für die Verschiebung um ein Jahr.

Scarlett Johansson in der Hauptrolle

Dass die Oscar-nominierte Scarlett Johansson (41) die Hauptrolle übernimmt, war bereits seit November 2025 bekannt. An ihrer Seite steht Nachwuchstalent Jacobi Jupe (12), der durch seine Rolle in "Hamnet" auf sich aufmerksam machte.

Bei dem Projekt handelt es sich weder um ein klassisches Remake noch um eine direkte Fortsetzung von "Der Exorzist". Mike Flanagans Film spielt zwar im selben Universum wie William Friedkins legendäres Original von 1973, erzählt aber eine völlig eigenständige Geschichte.

Über die konkrete Handlung hält sich Universal noch bedeckt. Der Regisseur, der sich mit Filmen wie "Doctor Sleeps Erwachen" einen Namen gemacht hat, genießt dabei völlige kreative Freiheit. Bekannt ist lediglich, dass die Dreharbeiten in New York City stattfinden sollen. Gerüchten zufolge könnte der Film unter dem Titel "The Exorcist: Martyrs" veröffentlicht werden.

Die Geschichte der modernen "Exorzist"-Reihe ist eine von großen Investitionen und herben Rückschlägen. 2021 legte Universal stolze 400 Millionen Dollar für die Rechte an einer geplanten Trilogie auf den Tisch. Der erste Film dieser Reihe, "The Exorcist: Believer" von Regisseur David Gordon Green, enttäuschte 2023 jedoch an den Kinokassen trotz der Rückkehr von Original-Star Ellen Burstyn (93) als Chris MacNeil.