Mit Scarlett Johansson: Exorzist-Neuauflage startet 2027

Horror-Fans können sich das Frühjahr 2027 im Kalender anstreichen: Universal Pictures hat den Kinostart von Mike Flanagans (47) neuer "Exorzist"-Interpretation für den 12. März 2027 offiziell bestätigt, wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet. In Deutschland dürfte der Film bereits einen Tag früher anlaufen, da Kinostarts hierzulande traditionell donnerstags erfolgen.