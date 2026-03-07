Sensationelle 25 Punkte bekamen Entertainer Ross Antony und Profitänzerin Mariia Maksina von der Fachjury für ihren ersten Tanz, einen Charleston. Nachdem für die Profitänzerin in den vergangenen Staffeln früh Schluss war, reagiert sie nun überglücklich auf den ersten Platz.

Als die Jury am Freitagabend den Charleston von Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) mit 25 Punkte bewerteten, war es für die Profitänzerin ein unglaublicher Moment. Denn ausgerechnet mit dem britischen Entertainer, der für seine überschäumende Bühnenenergie bekannt ist, schaffte Maksina erstmals, was ihr in ihren bisherigen "Let's Dance"-Staffeln verwehrt blieb: Zusammen landeten sie auf dem ersten Platz.

"Ich hatte noch nie mehr als 25 Punkte und ich war noch nie auf dem ersten Platz. Deswegen ist es so... es ist schön...", sagte sie sichtlich bewegt im Instagram-Livestream nach der Show. Zwei Sätze, in denen mehr steckt als bloße Statistik: Maksina tanzt seit 2023 als Profitänzerin in der RTL-Sendung, hatte mit Michael "Mimi" Kraus in Staffel 16 den achten Platz erreicht und mit Stefano Zarrella in Staffel 17 den zehnten. Der Weg nach oben war lang.

Charleston mit Energie - und einem mahnendem Llambi

Zum Jubel war an diesem Abend freilich Anlass genug: Antony und Maksina legten mit ihrem Charleston zu "I Don't Feel Like Dancing" einen Auftritt hin, der im Gedächtnis blieb. Pure Lebensfreude, präzise Schritte, mitreißende Bühnenpräsenz - die Jury zeigte sich begeistert. Auch wenn Joachim Llambi nicht versäumte, auf die technisch herausfordernden Wochen hinzuweisen, die noch kommen würden, war die Botschaft klar: Dieses Paar meint es ernst.

Antony selbst ließ im Livestream keine Zweifel daran, was er von seiner Tanzpartnerin hält. "Sie ist wirklich... ich könnte mir niemand Besseres wünschen. Sie hat so viel Geduld, sie gibt mir so viel Motivation, sie unterstützt mich ohne Ende", sagte er und fügte hinzu: "Ich liebe es, dass wir so gut gelaunt durch den Tag gehen." Dass er seiner Tanzlehrerin damit ein außerordentliches Kompliment machte, rührte Maksina sichtlich.

Nächste Woche wird anspruchsvoller

Doch wer glaubt, das Duo würde sich auf dem Erfolg ausruhen, täuscht sich. Schon im Livestream stellte Maksina klar, dass der Blick bereits wieder nach vorne gerichtet ist. Welcher Tanz als nächstes auf dem Programm steht, ist traditionell noch offen: "Wir müssen das am Sonntag beim ersten Training schauen und das Beste rausholen."

So präsentiert sich Mariia Maksina in dieser Staffel von einer neuen Seite: nicht nur als engagierte Profitänzerin, sondern als jemand, der mit seinem Promi als "Team Gute Laune" eine aussichtsreiche Einheit gebildet hat.

Sonya Kraus muss gehen

Während Antony und Maksina den Abend an der Spitze beendeten, endete die "Let's Dance"-Reise für eine andere Prominente bereits nach der ersten Entscheidungsshow: Sonya Kraus (52) und Valentin Lusin (39) mussten die Tanzfläche räumen. Ihr Charleston hatte von der Jury zwölf Punkte eingebracht - zu wenig, um das Zuschauervoting zu überstehen.

Die erste Entscheidungsshow der 19. Staffel hat damit bereits erste Weichen gestellt. Wie es weitergeht, zeigt sich am kommenden Freitag, ab 20:15 Uhr bei RTL.