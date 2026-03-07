Sensationelle 25 Punkte bekamen Entertainer Ross Antony und Profitänzerin Mariia Maksina von der Fachjury für ihren ersten Tanz, einen Charleston. Nachdem für die Profitänzerin in den vergangenen Staffeln früh Schluss war, reagiert sie nun überglücklich auf den ersten Platz.
Als die Jury am Freitagabend den Charleston von Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) mit 25 Punkte bewerteten, war es für die Profitänzerin ein unglaublicher Moment. Denn ausgerechnet mit dem britischen Entertainer, der für seine überschäumende Bühnenenergie bekannt ist, schaffte Maksina erstmals, was ihr in ihren bisherigen "Let's Dance"-Staffeln verwehrt blieb: Zusammen landeten sie auf dem ersten Platz.