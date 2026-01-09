Mit Rollator bei Glatteis unterwegs: Stuttgarter Senioren kämpfen mit Glätte – „Bin froh, wenn ich wieder daheim bin“

Ungeräumte Gehwege, vereiste Bordsteinkanten – wenn Renate Kornau mit dem Rollator unterwegs ist, stößt sie derzeit auf viele Unfallgefahren. Was würde ihr und anderen Senioren helfen?
Am Tag zuvor musste Renate Kornau mit ihrem Rollator raus. Trotz Schnee und Eis, der Arzttermin war unaufschiebbar. Also tastete sich die 81-Jährige die Gehwege entlang. „Arg verkrampft“, wie sie sagt, „vor lauter Sorge zu stürzen“. Denn nicht alle Wege sind geräumt. Im Schnee „greifen die Rädle nicht so gut“, Eisplatten können sich darunter verbergen. Die Hände werden trotz Handschuhen eiskalt an den Griffen, kein Schirm schützt vor Schneefall. Und wenn sie eine Bordsteinkante hoch muss, balanciert sie kurz auf einem Bein, um mit dem anderen die Gehhilfe zu kippen.